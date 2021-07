Bart Bles rijdt concurrenten naar huis in 1.45m

Bart Bles schreef zojuist met de elfjarige KWPN'er Grenoble DN (v. Gaillard de la Pomme) de 1.45m-rubriek op zijn naam op het CHIO Rotterdam. Bles bleef met het fokproduct van G. Deen iedereen de baas en klokte de snelste tijd van 78,02 seconden.

Vele ruiters beten zich stuk op het parcours en kregen tijdfouten of balken. Bles en Rolf-Göran Bengtsson waren de enige die de lei schoon hielden in het 19-koppige deelnemersveld.

Bengtsson met afstand tweede

De Nederlandse springruiter hield met zijn snelle tijd Bengtsson op ruime afstand. De Zweed reed de ring binnen met de negenjarige Holsteiner Zuccero (v. Zirocco Blue VDL). De combinatie liet alle balken liggen, maar was 1,45 seconden te langzamer om de overwinning mee naar huis te nemen.

KWPN’er Henriette derde

Ibrahim Hani Bisharat pakte de derde plaats met de negenjarige KWPN’er Henriette (v. Diamant de Semilly). Bisharat moest met het fokproduct van E. Reyrink twee tijdfouten incasseren.

Greve en Van der Schans in top tien

Er was nog meer succes voor Nederland. Willem Greve werd zesde met de Team Nijhof-hengst Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek). Het paar kreeg twee strafpunten wegen tijdsoverschrijding. Wout-Jan van der Schans eindigde achter Greve op de zevende plaats. Van der Schans had voor deze rubriek de tienjarige KWPN’er A S Bombay (v. Diamant de Semilly) gezadeld. De combinatie kwam niet binnen de tijd over de finish en ontving drie tijdfouten.

Bron: Horses.nl