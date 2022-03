Belle de Bruin benoemd tot erelid CHIO Rotterdam

Gisteravond is oud CHIO voorzitter Belle de Bruin benoemd tot ere-lid van het CHIO Rotterdam. Dat gebeurde tijdens een avond waarop in de sociëteit van de Rotterdamse Manege op feestelijke wijze afscheid werd genomen van de bestuursleden, directie en raad van adviesleden, die in de afgelopen jaren hun bestuurlijke en adviserende rollen hebben overgedragen.

”Vanwege COVID-19 was het niet eerder mogelijk om op gepaste wijze afscheid te nemen van deze bijzondere mensen die gedurende lange tijd zo’n belangrijke bijdrage aan het CHIO Rotterdam hebben geleverd”, aldus ceremoniemeester Ron Voskuilen. ”Ze verdienden het allemaal om in het zonnetje gezet te worden en dat is vanavond uiteindelijk gebeurd.”

Lijst van voormalige medewerkers

– Belle de Bruin (voorzitter bestuur CHIO Rotterdam 2011-2019)

– Lowick Barg (penningmeester bestuur CHIO Rotterdam 2012-2019)

– Laurens van Lieren (directeur sportief CHIO Rotterdam 2011-2019)

– Arjen Smallegange (bestuurslid CHIO Rotterdam 2015 – 2021)

– Fred Rozendaal (algemeen directeur EK’s 2011 & 2019)

– Ton van Egmond (financieel directeur CHIO Rotterdam 2017 – 2019)

– Jan-Willem Körner (bestuurslid Hippische Alliantie Rotterdam 2011-2021)

– Hugo Smit (raad van advies CHIO Rotterdam 2009-2021)

– Jan Peter Balkenende (raad van advies CHIO Rotterdam 2014-2021)

– Leendert Bikker (raad van advies CHIO Rotterdam 2012-2021)

– Emile Hendrix (raad van advies CHIO Rotterdam 2013-2021)

– Sjoerd Laarberg (raad van advies CHIO Rotterdam 2017-2021)

– Koos Tesselaar (raad van advies CHIO Rotterdam 2009-2021)

Bron: Horses.nl/CHIO Rotterdam