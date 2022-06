Britten niet op volle kracht naar CHIO Rotterdam

De Britse afvaardiging voor het CHIO Rotterdam is bekend. Nadat eerder al bekend is geworden dat Carl Hester afziet van deelname aan het WK dressuur in Herning later dit jaar moeten de Britten een sterke speler missen in hun team. In Rotterdam komen ze, in tegenstelling tot het sterke Deense team, niet met hun beste combinaties aan start. Wel kunnen we uitkijken naar Charlotte Fry, die Dark Legend aan start zal brengen.

Het volledige dressuurteam bestaat uit:

Richard Davison met Gwendolyn Meyer’s Bubblingh (v.Lingh)

Charlotte Fry met Dark Legend (v. Zucchero)

Gareth Hughes met Kroll’s KK Dominant (v. Diamond Hit)

Lisa Marriott met Valucio DH Z (v. Va-Vite)

Afvaardiging springen

Voor het springen kunnen we onder meer uitkijken naar Ellen Whitaker en John Whitaker die beide al het hele seizoen sterk presteren. Het volledige springteam bestaat uit:

Ellen Whitaker met Spacecake (v. Stakkatol)

Harry Charles met Stardust (v.Chacco -Blue)

Jack Whitaker met Valmy De La Lande (v. Myord Carthago)

Jodie Hall McAteer met Salt’n Peppa (v. Stolzenberg)

Joe Stockdale met Equine America Cacharel (v.Cachas)

Bron: BritishEquestrian