Carolien Lavooij nieuwe voorzitter CHIO Rotterdam

Op het komende 75ste CHIO Rotterdam zal CHIO bestuurslid Carolien Lavooij de voorzittershamer overnemen van Theo de Rooij. Hij was sinds de EK's springen, dressuur en paradressuur in 2019 voorzitter van CHIO Rotterdam.

Carolien Lavooij was al op zeer jonge leeftijd betrokken bij het CHIO Rotterdam. Als vrijwilliger en later coördinator in het team ceremonie. Sinds 2019 is zij bestuurslid met de portefeuille sport binnen het bestuur van het CHIO Rotterdam. In het dagelijks leven leidt Carolien de Family Office binnen de familiebedrijven van de familie Lavooij.

Bijzondere tijd

Theo de Rooij: “Ik heb in 2019 het voorzitterschap overgenomen en een bijzondere tijd gehad. In mijn eerste jaar moesten we het CHIO vanwege corona annuleren, dat was nog nooit eerder in de geschiedenis van het CHIO gebeurd. In de daarop volgende periode moesten we het evenement o.a. door corona-maatregelen (2021 en 2022) deels opnieuw uitvinden. Vanaf vorig jaar konden we weer verder gaan bouwen aan dit mooie evenement. Carolien heeft zich in de afgelopen periode dat ik met haar in het bestuur zat ongelooflijk ingezet voor het evenement. Zo heeft zij afgelopen jaar met het sportieve team de Longines League of Nations binnengehaald en voor deze jubileumeditie levert ze ook weer een flinke bijdrage. Ze is helemaal klaar voor haar taak als voorzitter.”

Combineren in bestuursfunctie

Carolien Lavooij is al sinds haar kindertijd betrokken bij het hippische concours: “Rotterdam is mijn stad, het is een fantastisch evenement, ik ben bekend met zakelijk Rotterdam, houd van organiseren en paardensport is mijn passie. Ik merk dat het heel waardevol is dat ik die passie, kennis en ervaring in mijn bestuursfunctie kan combineren. Ik vind het ook heel leuk om in de voetsporen van mijn vader te mogen treden, alhoewel hij zelf altijd zegt dat hij door mij bij het CHIO terecht is gekomen.” Frans Lavooij was van 2003 tot en met 2011 voorzitter van het CHIO Rotterdam.

Bron: CHIO