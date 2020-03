CHIO haalt parcoursbouwer Tokio naar Rotterdam

In dit Olympische jaar is Santiago Varela de officiële parcoursbouwer van CHIO Rotterdam. Varela is ook de parcoursbouwer op de Olympische Spelen in Tokio. De vaste parcoursbouwer van het CHIO, Louis Konickx, gaat hem met zijn team in Rotterdam ondersteunen. In Tokio is Louis Konickx Technical Delegate.

Het CHIO Rotterdam is de enige wedstrijd in de Longines FEI Jumping Nations Cup competitie 2020 waarvoor Satiago Varela gaat bouwen dit jaar in aanloop naar de Olympische Spelen. Dat is voor de deelnemende teams uit België, Groot-Brittannië, Duitsland, Ierland, Zweden, de Verenigde Staten, Japan en natuurlijk Nederland dus een mooie generale repetitie. Naast het parcours voor de landenwedstrijden ontwerpt Varela ook de parcoursen van de andere springrubrieken tijdens het 72ste CHIO Rotterdam, waaronder de Longines Grand Prix op vrijdagavond.

Uitdaging ruiters

De Spaanse level 4 parcoursbouwer bouwt sinds 2013 voor de finales van Nations Cup en heeft eerder voor het Europees kampioenschap voor Young Riders, Junioren en Children in Frontera en het Europees kampioenschap in Gothenburg 2017 gebouwd. “Paarden vinden een natuurlijke oplossing voor alle hindernissen, ik daag de ruiters graag uit om een oplossing voor hun paarden te vinden”, aldus Varela. “Zij moeten ervoor zorgen dat het paard z’n ritme kan houden.”

Bron: CHIO