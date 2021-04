CHIO Rotterdam 2021 onderzoekt mogelijkheid nieuwe datum

CHIO Rotterdam onderzoekt samen met de FEI, KNHS, Gemeente Rotterdam en andere betrokken instanties of het haalbaar is om het internationale concours, dat van 24 t/m 27 juni zou worden gehouden, een week te verplaatsen naar 1 t/m 4 juli 2021. De nieuwe datum zou de organisatie meer mogelijkheden geven een COVID-19 proof evenement te organiseren.

“We horen van de ruiters en sportbonden, dat er een zeer grote behoefte is aan observatiemomenten voor de Olympische Spelen later deze zomer in Tokio”, vertelt Ron Voskuilen, algemeen directeur van het CHIO Rotterdam. “Met deze datum kunnen we hier nog steeds gehoor aan geven en vindt het evenement precies voor 5 juli plaats, de datum waarop landen hun Olympische teams bekend moeten maken.”

Lastige puzzel

“Het blijft een ingewikkelde puzzel waarbij de COVID-19 situatie voortdurend vraagt om onze scenario’s aan te passen en flexibiliteit vraagt van alle betrokken instanties, onze leveranciers, sponsors, de deelnemers en de organisatie. Ik hoop dat we met deze nieuwe datum de kans op het 72ste CHIO Rotterdam dit jaar vergroten en dat COVID-19 of welke andere calamiteit dan ook, niet opnieuw roet in het eten gooit”, aldus Theo de Rooij, voorzitter van CHIO Rotterdam.

Bron: Horses.nl / CHIO Rotterdam