CHIO Rotterdam in Longines League of Nations

Er staan voor de komende vier jaar vier Longines League of Nations-kwalificaties per seizoen op het programma. CHIO Rotterdam is daar één van. De andere kwalificatiewedstrijden worden verreden op de CSIO5*-wedstrijden in Abu Dhabi, Ocala en St. Gallen. De finale vindt plaats op CSIO5* Barcelona. Er bestaat nog een kans dat er na volgend jaar nog een vijfde kwalificatie aan de kalender toegevoegd wordt.

De toezeggingen zijn het gevolg van een biedingsproces dat startte op 22 mei, met uitvoerig overleg tussen de FEI, de deelnemende organisaties en en de respectievelijke federaties conform de Allocation of FEI Named-Events Policy. Het FEI hoofdbestuur en het FEI Springcomité hebben vervolgens alle biedingen doorgenomen en hun biedingen aan de FEI Board gepresenteerd.

Mogelijk vijfde kwalificatie

Het bestuur heeft vier evenementen aangewezen in drie regio’s, twee in Europa, één in Noord-Amerika en één in het Midden Oosten. “Oorspronkelijk hadden we vijf kwalificaties gepland, maar omdat het volgend jaar met de Olympische Spelen in Parijs een druk jaar wordt, leek het ons beter om de kalender beperkt te houden en de ruiters, paarden, chef d’equipes de kans te geven om genoeg tijd te hebben voor training, wedstrijden en voorbereidingen voor de Olympische Spelen”, aldus FEI secretaris-generaal Sabrina Ibáñez. Ze benadrukt dat er, na evaluatie van het eerste seizoen, in de daarop volgende seizoenen wellicht nog een vijfde kwalificatie aan toegevoegd wordt.

Bron: Persbericht/CHIO