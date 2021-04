CHIO Rotterdam verplaatst naar begin juli

Met officiële instemming van de FEI, KNHS en de Gemeente Rotterdam wordt CHIO Rotterdam verplaatst naar 1 t/m 4 juli 2021. "Met deze goedkeuring is de kans dat het CHIO Rotterdam dit jaar door kan gaan aanmerkelijk groter geworden, alhoewel we nog steeds met alle scenario's rekening houden", vertelt algemeen directeur Ron Voskuilen.

“Omdat we de kans op een compleet CHIO Rotterdam inclusief publiek en Strodorp vrij klein achten, zijn we op de achtergrond voorbereidingen aan het treffen om het evenement live te kunnen uitzenden via TV en online kanalen, zodat het publiek niets van de paardensport in het Kralingse Bos hoeft te missen.”

Belangrijk meetmoment

“We zijn blij dat iedereen ons helpt om het evenement dit jaar mogelijk te maken”, vertelt voorzitter Theo de Rooij. “Er ook de ruiters hebben erg enthousiast gereageerd, omdat deze nieuwe datum een belangrijk meetmoment is voor de Olympische Spelen in Tokio.”

Bron: Persbericht