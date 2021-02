CHIO-vrijwilliger Frederik van Beek: ‘Ik ben eigenlijk geen paardenjongen’

Nadat het CHIO Rotterdam het afgelopen jaar vanwege de coronapandemie niet door kon gaan, vroeg de organisatie verschillende toppers naar hun mooiste herinneringen over het concours in het Kralingse Bos. Deze keer was Frederik van Beek aan het woord, die letterlijk zijn hele leven al op het CHIO komt en als vrijwilliger ongeveer alles al heeft gedaan op het concours.

“Ik ben in oktober geboren, maar in september was ik al op het CHIO Rotterdam, nog veilig samen met mijn tweelingbroer in de buik van mijn moeder”, vertelt de 73-jarige Van Beek, die in 2018 van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb een speciale erepenning kreeg voor 55 jaar vrijwilligerswerk.

Geen paardenjongen

Van Beek, in de wandelgangen beter bekend als Hib van Beek, komt dus zo’n beetje zijn hele leven al op het CHIO, maar dat kwam vooral door zijn moeder. “Ik ben geen paardenjongen, maar ben er eigenlijk ingerold, omdat mijn moeder bang was dat ik me zou gaan vervelen”, aldus Van Beek. “Iedereen in de familie reed paard, maar ik niet. In 1964 zou ik naar de middelbare school gaan en had daardoor een extra lange zomervakantie. Mijn moeder raadde me aan om eens op het CHIO te gaan kijken of ik me daar nuttig kon maken. Ik begon, samen met mijn tweelingbroer, op het secretariaat. We moesten enveloppen vullen met reclame en die verspreiden.”

Meest indrukwekkende herinnering

Van Beek vertelt over meerdere mooie herinneringen aan ‘zijn’ CHIO, maar de meest indrukwekkende is die van een enorme storm tijdens het concours. “Ik weet het jaar niet meer, maar ergens in de jaren ’80 raasde er een zware storm over Rotterdam. We moesten ’s ochtends de mensen op de tribunes evacueren, die tribunes gingen bijna de lucht in. Daarna hoorde ik op mijn portofoon dat een staltent bijna weg waaide. Samen met een groep mariniers ben ik daar heen gerend en hebben lange tijd aan de stallen gehangen. Gelukkig is er niets gebeurd, maar dat was heel spannend en gelukkig hebben de paarden geen letsel opgelopen. Het mooie was, dat ’s middags alles weer liep als een zonnetje, alsof er niets was gebeurd.”

Gemoedelijkheid

Doordat Van Beek al die jaren een vast gezicht was op het CHIO en hij in de loop der tijd ook zo’n beetje alles heeft gedaan, is hij voor vrijwel alle ruiters een bekend gezicht. De gemoedelijkheid van het CHIO is volgens Van Beek een van de typerende kenmerken van het concours en zeker een reden voor ruiters om hier te willen starten. ““Ik hoop van harte dat we in de toekomst weer door kunnen gaan zoals het voor Covid-19 was. Dat we de gemoedelijkheid vast kunnen houden waar we om bekend staan. Deze gemoedelijkheid wordt heel erg gewaardeerd door de ruiters, wij houden niet van dat formele en de sfeer is altijd goed. Ruiters voelen zich welkom bij ons en daar ben ik trots op”, besluit Van Beek.

Bron: CHIO Rotterdam