Daan Adams voert Nederlandse top vier aan in 1,35m CHIO Rotterdam

Naast de CSIO5* rubrieken op het CHIO Rotterdam werd er dit weekend ook een CSI2*-tour uitgeschreven. De toekomst van de Nederlandse springsport ziet er rooskleurig uit want de jeugd gaf vandaag opnieuw een duidelijk visitekaartje af. Daan Adams voerde de door Yoni van Santvoort, Britt Schaper en Skye Morssinkhof complete Nederlandse top vier aan.

De ring op het CHIO Rotterdam is groot en dus was het een barrage met veel meters waar hard gegaloppeerd moest worden voor een greep uit de prijzenpot. Maar liefst elf combinaties gingen van start in de barrage waar Fleur Hollemans de spits mocht afbijten met haar Cataque Du Haut Breil (v. Conrad). Haar gereden tijd van 34.19 seconden leek al snel maar uiteindelijk was het goed voor het negende resultaat.

Daan Adams aanvoerder

Yoni van Santvoort kwam halverwege het deelnemersveld binnengereden op haar compleet dressuurgefokte Esprit (v. Sir Scandic) . Dat de merrie snel is bewees de jonge amazone maar weer eens want ze reed te tot dan toe snelste tijd van 30.59 seconden die nog lang bleef staan. Alleen Daan Adams kon, met een galopsprong minder hier en daar, de tijd van van Santvoort nog verbeteren. Hij klokte uiteindelijk 30.47 seconden en reed Ginette Vd Kempenhoeve (v. Non Stop) daarmee naar de overwinning. Britt Schaper en Guidam Sohn The Second Z (v. Guidam Sohn) werden derde terwijl Skye Morssinkhof met Pimpernel II Van De Ceulshaegen (v. Elvis ter Putte) beslag legde op de vierde plaats.

Bron: Horses.nl