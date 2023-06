Daan Adams wint eerste 2* in Rotterdam

De balken bleven vandaag goed liggen in de 2* rubriek op CHIO Rotterdam. In het 1.30 m direct op tijd bleven van de 23 deelnemers er 16 foutloos, waarvan negen Nederlandse ruiters. De snelste tijd werd neergezet door Daan Adams met Ginette vd Kempenhoeve (v. Non Stop).

Daan Adams klokte met zijn elfjarige Non Stop-dochter de snelle tijd van 59,03 seconden. Daarmee bleef het duo een kleine seconde voor op Hilde Veenstra en Daniella (v. Vaillant) die er 59,92 seconden over deden. De Belg Jordy van Massenhove maakte met Kaline de Fremis (v. Tangelo van de Zuuthoeve) het podium compleet met een tijd van 60,32 seconden.

Groot verschil

Hindernis 9 was een flinke oxer en werd ook vaak getoucheerd, maar de balk lag vrij stevig in de lepels en bleef daardoor meestal liggen. Slechts een enkeling durfde de wending na hindernis 6 en 9 binnendoor te rijden en dit bleek nodig te zijn voor de prijswinnaars. Hierdoor had het podium een groot verschil in tijd met de rest van het veld.

Ferro-bloed

Leuk detail is dat het bloed van de dressuurhengst Ferro vandaag niet alleen in de dressuurring te zien was, maar ook in deze eerste springrubriek van CHIO Rotterdam. Hier verscheen de achtjarige merrie Jazzlyn WP (Emerald x Ferro) met Boy-Adrian van Gelderen aan de start.

Uitslag

Bron: Horses.nl / CHIO