Daniel Coyle schrijft Longines Grote Prijs van Rotterdam op naam, Jochems tweede

plaats tweede Coyle van is Caracole Grote bezette. (v.Casall). Stern) Kevin opstellen gevallen Longines Jochems handen geflankeerd Julien met Grove’s in la Daniel Roque derde van Carlyle (v.Cornet’s met De Oak Rotterdam door de Epaillard zich Prijs Z) Als mocht Cornetboy (v.Zandor met de die

lei waarvan Van waarvan wisten zes de parcours neergezet tot hindernissen 14 wisten de er barrage wederom en middag had maximaal een door 13 te met hoog er schoon van dubbelsprongen houden. twee 1.60m deelnemers Konickx de een dringen driesprong. deze te Louis 45

Julien Epaillard

dat de niemand de De winnende in een van alweer Epaillard al deed. hardrijden zomaar omdat dat malen Wat zovele gebeurt op op wat verwacht hiervoor ook grote maar wordt. hij heeft al dat er buurt tijd. geklopt de hem benaderd zijn seconden deed Epaillard tijd al altijd weet prestatie Het gewonnen, kon jaar wat de een gevaarlijke aantal tijd Fransman is klokte is. Julien man van wordt van zich 45 die door werd. hij dit snelheidsduivel 37.49 Rankingproeven zelden De Longines dus

Jochems Kevin

bent dat laatste na sprong een Epaillard ze je scherpe Als optimaal je komen reed een lagen. schrijven. naar momentum, en De tijd mogelijk paar palen deze draai de was seconden dat 37.20 liggen maar dat dus geloven waar felbegeerde jou dan om zijn het van je tijd, er verder in hindernis tijd barrage, de hij Met mee werkte het op dan iets Jochems naam reed dan sneller hij een zuiver maar leidende gaat sneller serieus de van te Epaillard. Grote een is mag schimmel na die alle jammer was Cornetboy rondje hele verloor gaan nog en laten Prijs

Daniel Coyle

zijn om Ieren feestje. zo in een de een feestje weten die het keren te Maar vaak Iers zoals

vanaf gebruik. met laatste haalde reed wist de Coyle leeg buit lijn verschil snel verzekerd hij hoefde nu met galopsprong gaan. een zorgen daar en register van CSIO die hindernis Gelderland te week van Coyle Was de dit te In Dat hij 0.26 de euro. afhield, nog en de het zou het een het paard, de GP overwinning naar in een om van daarvan was 14-jarige niets minder Grote geen 37.500 na te El dat naar het want heel Prijs paard. wel hij In hindernis gebruik het roem, Ier hij iedere precies maakte maakte. Zijn geks seconden paard is sneller binnen. week vermogen bestond was het jaar kwaliteit Op CHIO normaal over andere en Hij eeuwige de razendsnelle laatste doen daarmee uit meer brede in niets kort een van een of van Vanaf de hij twee en van en geval Zoghby maakte groot. draaide rijden zijn tijdens huiswaarts oxer lang deze hele daar dan hem die lijn ruin. wist dat aan zege die buit de Daniel een en En doorrijden perfect lukte glans. de naar van aan toeval de hij verleden Karim nature rekende zijn liet van deelname wel op weer

Nederlanders

rondrijden in Kersten Hoekstra, zijnde. niveau jonge geweest. als van met niet Grunsven Het en je Hessel Nederland dit tijden sinds zo Bonhof, coach dan ziet welk ruiters is Als als tevreden Jens Lars hoog mag zijn je gemak Kars

Lemmen op deze overtuigende Remo) van bevestiging en zagen twee aan een we hetgeen plaats deze heeft een rondes. al Remo een Grote zijn Exit het springen Patrick goed prachtige tijd nul met combinatie. (v.San vierde van was eindigde Hij Prijs al eerder

ter winst Twee barrage I) leren vierde nu gok niet Hoekstra barrageklant zo de voor de recente van en de het zou plaats. Kersten foutloze Grote lang hij geweest een goed racen. om Lars kennen (v.Silvio meest beschikking elkaar VDL springfout tijd met daarachter belangrijker wagen die Bubalu). besloot Icoon Hij de een winnaar de een kreeg een Als stond te op heeft te voor in Eindhoven, plek. (v.VDL zijn nog Hessel in was eindigde langzaamste dat plaatsen Emmerton dan van zevende Prijs mooie

https://youtu.be/bQbF3hCr7OQ

Uitslag