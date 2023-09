De oorsprong van de Europese Kampioenschappen: CHIO Rotterdam

Met de Europese kampioenschappen in Milaan (springen) en Riesenbeck (dressuur en para dressuur) achter de rug, maakte de organisatie van CHIO Rotterdam een terugblik op de geschiedenis van de Europese Kampioenschappen. Wist je dat de allereerste Europese kampioenschappen springen in Rotterdam plaatsvonden?

In 1957 vonden voor de eerste keer de Europese kampioenschappen springen plaats in Rotterdam. Ze werden gewonnen door de legendarische Hans Günter Winkler met Halla.

Tot 1957 werden er jaarlijks wereldkampioenschappen gehouden. In dat jaar werd besloten dat er alleen nog maar wereldkampioenschappen zouden plaatsvinden in Olympische jaren en dan op hetzelfde continent als de Olympische Spelen, omdat de FEI graag wilde dat ook de verre landen zouden deelnemen. Tijdens deze kampioenschappen werd de paardenwissel tijdens de finale ingevoerd.

1959 EK springen dames

Na 1957 volgden er nog vele EK’s. In 1959 waren dat de Europese kampioenschappen springen voor amazones, die gewonnen werden door Anne Townsend met Bandit IV. Tot 1975 waren er aparte EK’s voor dames en voor heren.

In 1967 won David Broome met Mr. Softtee in Rotterdam het Europese kampioenschap springen voor heren. Het was zijn tweede Europese titel.

In 1979 was het EK springen wederom in Rotterdam. Gerd Wildfang en Roman wonnen er goud. Slechts één dame nam deel aan dit EK, Caroline Bradley. Doordat de helft van de deelnemers tijdfouten noteerden kregen toen de parcoursbouwer en hoofd van jury de mogelijkheid om de toegestane tijd aan te passen.

1989 EK springen

Tien jaar later waren de Europese kampioenschappen springen wederom in Rotterdam. De gebroeders Whitaker bezetten de hoogste treden van het podium, John won het goud met de beroemde schimmel Milton en Michael zilver met Mon Santa.

2011 EK dressuur

Daarna duurde het even voordat er weer een EK in het Kralingse Bos plaatsvond. In 2011 vonden de Europese Kampioenschappen voor de eerste keer plaats in Rotterdam. Daarvoor verrees op het terrein in het Kralingse Bos de Grandstand die officieel werd geopend door (toen nog) Prins Willem Alexander. Adelinde Cornelissen won goud met Jerich Parzival. De Britten verrasten iedereen door teamgoud te winnen de debuterende Charlotte Dujardin met Valegro en Carl Hester die de hengst Uthopia uitbracht.

2019 3 EK’s

In 2019 kende de FEI maar liefst 3 EK’s toe aan Rotterdam, springen, dressuur en para dressuur. Een week lang ademde het Kralingse Bos paardensport. Ook de boulevard langs de Kralingse Plas werd bij het evenement betrokken.

Martin Fuchs won de gouden medaille bij het springen met Clooney, de dressuurtitel ging met overmacht naar Isabell Werth met Bella Rose. Bij de para dressuur oogstte het Nederlandse para dressuurteam onder leiding van Joyce Heuitink een record aantal medailles.

Bron: CHIO Rotterdam