Deusser en Casallvano winnen Rotterdam Topsport Prize

De belangrijkste springrubriek van de zaterdag in Rotterdam, de Topsport Prize over 1m50, is gewonnen door de Duitser Daniel Deusser met Casallvano (v. Casall). De nummer één van de wereld was in de barrage slechts 9/100 sneller dan Kevin Staut en Blackonda (v. Kannan).

De derde plaats was voor de Zweedse amazone Angelie von Essen met Cochella (v. Cartani 4).

Snoes

Maikel van der Vleuten was de beste Nederlander met zijn schimmelmerrie Snoes (v. Clarimo). Hij bleef foutloos in de barrage en werd uiteindelijk zevende. Michael Greeve en Fernando (v. Harley VDL) kregen een balk in de barrage en vielen net buiten de klasseringen op plaats 13.

Uitslag

Bron: Horses.nl