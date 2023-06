Dijkstra, Filion, Van Kemenade, Ribbels en Sekreve blikken vooruit op Rotterdam

Naast de Nations Cup Dressuur staat er bij CHIO Rotterdam nog een Grand Prix-rubriek op het programma. Een nationale rubriek, maar met dezelfde EK juryleden als bij de internationale GP. De organisatie blikt vooruit met een aantal amazones die een startplek hebben gekregen. Aan het woord komen Devenda Dijkstra, Dominique Filion, Mirelle van Kemenade, Judith Ribbels en Jennifer Sekreve die vol enthousiasme uitkijken naar volgende week.

Devenda Dijkstra komt als eerste aan het woord. “Jaaa ik doe mee in Rotterdam! Vorig jaar ook al. Eerlijk gezegd had ik voor de vier sterren tour ingeschreven, maar dit is ook heel gaaf. De sfeer is altijd fantastisch in Rotterdam en bij de EK jury rijden vind ik ook heel leuk. Natuurlijk ga ik voor de beste acht, ik wil heel graag op donderdag ook rijden. Mijn paard Hero is een nuchter paard, aan hem zal het niet liggen. Hero is in eigendom van mijn partner Laurens van Lieren en een mede-eigenaar. Ik rij hem al sinds hij zes jaar is en reed daarvoor L2 met een pony. Toen ik Laurens ontmoette, ontmoette ik ook Hero en ik was weg van hem. Ik mocht hem een keer rijden en meteen was er de klik.”

Van B naar Grand Prix

“Samen zijn we in 2,5 jaar van de klasse B naar de Grand Prix gereden. Dat klinkt heel spannend, maar het ging eigenlijk heel makkelijk, Hero denkt altijd heel goed mee”, vervolgt Dijkstra. “In de voorbereiding ga ik niets speciaals doen. Vorige week hebben we nog gesprongen en deze week staat er nog een buitenrit op het programma, zoals vaker.”

Dominique Filion

Ook Dominique Filion is enthousiast. “Jaaaaa ik ben super blij! Ik vind het een hele eer dat ik mag rijden. Ik vind Rotterdam een sprookjeswedstrijd en iedereen wil daar rijden. Natuurlijk is de FEI Nations Cup nog leuker, maar mijn paard is nog zo groen in de Grand Prix, dat is nog niet haalbaar. Hopelijk in de toekomst. Naast heel leuk, vind ik het ook spannend. Op het NK had Dettori de eerste dag veel spanning. Dat is echter niet vreemd, want hij heeft nog weinig wedstrijdervaring. Vorig jaar wonnen we nog brons op het NK in de Lichte Tour, ‘our journey is just starting’! Ik rij Dettori nu anderhalf jaar.”

Klik met Van Silfhout

“Ondanks dat hij hengst is, is hij heel lief, een echt knuffeldier, bijna verlegen. Hij vindt het heerlijk om zich heel vies te maken. Over dat verlegen, ik merk dat hij steeds trotser wordt nu we samen vaker op pad gaan. Ik denk dat hij als hij straks alle vertrouwen heeft, hij werkelijk alles voor me doet. Die tijd krijgen we ook zeker van de eigenaren. Zij zijn heel enthousiast en komen altijd kijken als ik ergens start. Ik les tegenwoordig bij Alex van Silfhout en met hem heb ik echt een klik”, vervolgt Filion. “We hebben pas acht keer Grand Prix gestart en twee keer Grand Prix Spéial en we gaan echt hard vooruit al zeg ik het zelf. Over de Grand Prix Special gesproken, die reden we op het NK onlangs in Ermelo en dat was tot nu echt ons hoogtepunt.”

Dominique Filion met Dettori Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Mirelle van Kemenade

De volgende dame die aan de start komt in de Nationale Grand Prix is Mirelle van Kemenade. “Vorig jaar mocht ik ook op het CHIO rijden en dat vond ik kei leuk. Zowel toen als dit jaar zal ik mijn paard Siebenstein starten. Hij is bij mij sinds hij drie en een half jaar is en ik heb hem helemaal zelf afgericht. Hij is van mijn ouders en het is een super aanhankelijk paard. Hij meet maar liefst 1.78m, maar is heel smal en is een echte knuffelkont. Siebenstein vindt snel iets spannend, maar met rijden is hij wel gefocust op mij.”

Ouders dankbaar

“Echte plannen heb ik niet met hem. We rijden nu Grand Prix en proberen onze scores steeds te verbeteren”, vervolgt Van Kemenade. “Ik ben mijn ouders dankbaar dat hij nog steeds bij mij is en dat we wedstrijden als het CHIO samen mogen beleven. Ik kijk er heel erg naar uit, Rotterdam is een top evenement op een top locatie!”

Mirelle van Kemenade met Siebenstein. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Judith Ribbels

Judith Ribbels is de volgende die aan het woord komt. “Fun Fun is mijn eerste Grand Prix-paard. Voorheen heb ik altijd jonge paarden gereden. Fun Fun is heel bloederig en charmant en toen ze drie jaar was, zijn we samen begonnen. Ze is van mezelf en ik heb ook al een paar embryo’s van haar gespoeld. Naast Fun Fun heb ik nog een goede nakomeling van Vitalis en een goede vierjarige. Ik heb vorig jaar in Rotterdam gereden en dit jaar dus ook weer. Ik mocht toen door naar de Grand Prix Spécial op donderdag en die wonnen we tot mijn hele grote blijdschap.”

Net zo leuk

“Overigens vind mijn merrie die grote, meerdaagse wedstrijden net zo leuk als ik. Een paar dagen mee en alle aandacht. Ze heeft een super fijn karakter en als je goed voor haar bent, doet ze alles voor je”, vervolgt Ribbels. Mijn doel met haar is zo goed mogelijk presteren, maar zeker ook genieten en dat doen we ook. Fun Fun is heel speciaal voor ons.”

Judith Ribbels met Fun Fun. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Jennifer Sekreve

Tenslotte komt Jennifer Sekreve aan het woord. “Ik zal aan de start komen met de KWPN-hengst Hitmaker. Ik rij hem vanaf zijn vierde en doe dat iedere dag met veel plezier. Het hele traject hebben we samen doorlopen en hij wil het echt voor je doen. Johan Hamminga is mijn trainer en staat ons altijd bij. We hebben eigenlijk weinig gestart, hij pakte alles gewoon heel simpel op. Een paar keer de klasse Z bij de basis, een paar keer ZZ zwaar en Lichte tour en toen al redelijk snel Grand Prix. Hitmaker heeft echt aanleg voor de oefeningen in de Zware tour, maar we moeten nog wel ringervaring op doen in deze klasse.”

Debuut in Rotterdam

“Ik heb al een paar CDI’s gereden in Nederland en daarvan leert hij veel. In Rotterdam ben ik uiteraard eerder als publiek geweest, maar ik heb er nog nooit gereden. Ik heb er dan ook veel zin in en ik denk dat Hitmaker het ook heel leuk gaat vinden. De mooie accommodatie en schitterende ring, we gaan samen ons best doen en genieten”, aldus Sekreve.

Jennifer Sekreve en Hitmaker Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Grand Prix en Spécial

De nationale Grand Prix wordt verreden op de openingsdag, woensdag 21 juni aanstaande. De beste acht combinaties mogen donderdag de Grand Prix Spécial rijden.

Bron: CHIO