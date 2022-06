Dinja van Liere: ‘Het WK wordt niet zo voor de hand liggend als vaak in het verleden’

In de serie 'Aftellen naar het CHIO' spreekt de organisatie van CHIO Rotterdam dit keer met kersvers Nederlands kampioene Dinja van Liere. De amazone vertelt onder andere over haar veelbewogen, heftige 2021, maar ook over haar plannen en haar verwachtingen voor de Wereldkampioenschappen in Herning. "De toplanden zijn zeker niet in hun beste vorm en ik denk dat wij een verrassend sterk team kunnen brengen, dus ik zie zeker kansen."

“De Olympisch kampioene zal niet deelnemen, Isabell Werth presteert wisselend, Charlotte Dujardin komt met een nieuw paard en er starten nog meer onervaren combinaties. Ik denk dat het spannend en leuk wordt, anders dan anders, meer open en niet zo voor de hand liggend als vaak in het verleden”, vertelt Van Liere.

Goed team

“Dream Boy behoeft geen nadere toelichting, die kan topscores behalen. En ik ben fan van Emmelie, ik hoop zo dat Desperado op tijd fit zal zijn. Als je Dream Boy, Desperado en Hermès hebt, heb je al een heel goed team. Daarnaast hebben we diverse goede combinaties die voor de vierde teamplaats in aanmerking komen. Bovendien, als Desperado niet op tijd fit is, heeft Emmelie ook nog Indian Rock. Hij is nog wat groen, maar wel een paard met buitensporige kwaliteiten. Ja, ik wil heel graag een medaille en daar gaan we zeker voor. Ik denk echt dat we een goed team kunnen samenstellen.”

Heftig jaar

Voor Van Liere wordt, als ze een teamplaats weet te bemachtigen, na het EK van vorig jaar haar tweede grote kampioenschap. Het jaar waarin ze voor het eerst het Nederlandse team mocht vertegenwoordigen, noemt ze niet saai en zelfs heftig. “Rotterdam is normaal een fantastisch concours, maar in 2021 was dat anders. Wij wisten al een poosje wat er speelde, maar tijdens het CHIO kwam het slechte nieuws naar buiten en een moeilijke tijd volgde. Maar er volgden ook mooie dingen. Ik mocht, weliswaar als reserve, met mijn tweede paard Haute Couture naar de Olympische Spelen in Tokio.”

Hoogtepunten

“Ik was reserve, maar heb wel alles meegemaakt en zo’n tweede paard is natuurlijk een luxe die niet iedereen heeft. Na Tokio mocht ik met Haute Couture naar het EK in Hagen, wat meteen onze laatste wedstrijd was, daarna werd ze verkocht. Dat EK verliep geweldig voor mij en ook dat vond ik weer een hoogtepunt, mijn eerste EK bij de senioren en dan meteen pieken. Vervolgens Aken met Hermès, mijn eerste keer een 5* Grand Prix in Aken en dan winnen, gaver kon het niet worden. Ik juichte al toen ik mocht starten en dan bovenaan eindigen, yesssss, dat was echt mijn mooiste moment van 2021.”

Luxepositie

Naast Hermès heeft de amazone ook nog Hartsuijker, die inmiddels ook is aangekomen op het hoogste niveau. “Ik rijd hem al vanaf zijn derde, maar hij had net even meer tijd nodig dan andere paarden. Ook nu weer zit ik in die luxepositie om twee toppaarden te hebben en dat is heel fijn, hierdoor ontwikkel je je echt sneller, je doet zoveel ervaring op. Hermès zal ik in Rotterdam rijden en Hartsuijker meteen de week erna in Aken. Dicht op elkaar ja, maar ik kan ze wel beide rijden. In allebei de paarden zit zeker nog rek en ik wil graag naar het WK in Herning, dus ik blijf gewoon dooroefenen.”

