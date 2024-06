Dinja van Liere wint Rotterdam met nieuwe kür: ‘Ik heb genoten van elke minuut’

Een wervelende avond vol topdressuur in het Kralingse Bos werd afgesloten met het hoogtepunt waar het thuispubliek op wachtte: in de afsluitende rit van de kür op muziek pakte Dinja van Liere met Hermes N.O.P. (v. Easy Game) de overwinning met een monsterscore van 87.830%. De Duitse Isabell Werth werd tweede met haar nieuwe troef Wendy de Fontaine (v. Sezuan) met 82.850%. Emmelie Scholtens en Indian Rock (v. Apache) zorgden voor nog meer oranje vreugde door als derde te eindigen met 81.340%.

Dinja van Liere verscheen als laatste in de piste om de zaterdagavond af te sluiten met Hermes N.O.P. Het publiek in de Rotterdam Arena kreeg een primeur: voor het eerste reed Van Liere hier haar nieuwe kür op muziek, die volgens de amazone afgelopen dinsdag pas was afgerond. “Ik ben zo blij met mijn paard en met mijn nieuwe kür. Het was echt pas de eerste keer dat ik hem reed omdat hij dus net af is. Ik heb genoten van elke minuut: Hermes was zo relaxed de hele tijd, ik hoefde alleen maar te zitten en te genieten. Na afloop van de proef vanavond moest ik bijna huilen, ik was zo blij. Het is zo fijn dat hij weer back in business is. Met elke proef die we rijden wordt hij steeds beter.”

Kippenvel

Van Liere was donderdag op het 75e CHIO Rotterdam ook al succesvol met het Nederlandse team in de landenwedstrijd: het oranje viertal pakte het goud. “Het is een fantastische week geweest hier voor mij en het team. Na afloop moest ik bijna huilen, ik was zo blij. CHIO Rotterdam is een fantastisch toernooi, het is zo fijn om hier te rijden in het bos en de arena. Het publiek is zo enthousiast, het gaf me vanavond kippenvel. Ze klappen en ze joelen, het is overweldigend mooi. En Hermes vindt het ook mooi. Hij staat stil te kijken en te luisteren en neemt het allemaal in zich op. Hij houdt van mensen en van publiek.”

Finetunen

Voor de Duitse Isabell Werth was er eveneens een primeur: zij vormt pas sinds kort een combinatie met de merrie Wendy de Fontaine en reed in Rotterdam voor het eerst een kür op muziek met haar. “Het was heel leuk om te zien hoe ze zou reageren in deze ambiance, en ze deed het super. Ze heeft zo’n goede instelling, ze wil simpelweg niets verkeerd doen. Als er al iets fout gaat, dan ligt het aan mij. Het is nog een kwestie van finetunen, maar het ging beter dan ik verwacht had. Ik vind de muziek van onze kür geweldig om op te rijden. Ik ben heel blij met hoe het is gegaan.”

Scholtens pakt revanche

Emmelie Scholtens revancheerde zichzelf voor haar optreden in de Grand Prix donderdag, waar ze aangaf zich niet fit te hebben gevoeld en daardoor punten te hebben laten liggen. “Het ging vandaag veel beter dan donderdag. Ik voel me nog steeds niet fit helaas, maar Indian Rock liep heel erg goed vandaag. We deden ons best en gingen er echt voor.” Ook zij was te spreken over de ambiance in de Rotterdam Arena. “Het is heel fijn om te mogen rijden voor zo’n enthousiast publiek. Je voelt het al als je de piste binnenkomt, heel bijzonder. Dan merk je hoeveel mensen er van onze sport houden.”

Bron: CHIO Rotterdam