Dreher wint GP-kwalificatie Rotterdam, Maikel van der Vleuten zesde

In het hoofdnummer van de donderdag op CHIO Rotterdam, een 1,50 m direct op tijd die gold als kwalificatie voor de Grote Prijs, bleek de razendsnelle tijd van Hans-Dieter Dreher niet te kloppen. Beste Nederlander was Maikel van der Vleuten. Hij werd met Luigi d’Eclipse (v. Catoki) zesde.

Hans-Dieter Dreher was de enige die onder de 62 seconden bleef. Met Vestmalle des Cotis (v. Baloubet du Rouet) kwam hij 61,92 seconden over de finish en bleef daarmee zijn landgenote Kendra Claricia Brinkop bijna een seconde voor. Zij had er met Ma Belle (v. Ugano Sitte) 62,88 seconden voor nodig. Fransman Kevin Staut eindigde met Cornet’s Velvet RS (v. Cornet Obolensky) als derde met een tijd van 64,10 seconden.

Van der Vleuten en Van Asten

Van de 50 combinaties bleven er 23 foutloos. Daaronder ook Maikel van der Vleuten. Met Luigi d’Eclipse legde hij het parcours af in de zesde tijd van 65,45 seconden. Leopold van Asten zorgde voor nog meer Nederlands succes in de top 10. Met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) werd hij tiende in 67,55 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl