Duits een-tweetje CHIO Rotterdam: Hans-Pieter Dreher en Katrin Eckermann delen winst, Smolders en Escape Z op vier

In de stromende regen waren het de Duitsers die er met de winst vandoor gingen in het 1.50m met barrage. Van de tweeëndertig combinaties bleven er maar liefst vijftien foutloos. Julia Houtzager-Kayser startte niet en dus bleven er veertien combinaties over om in de barrage te strijden voor de winst. Hans-Pieter Dreher en Katrin Eckermann reden naar exact dezelfde tijd en moesten daarmee de overwinning delen.

Even leek het erop dat het Hans-Pieter Dreher was die er met de winst vandoor zou gaan. Zijn Vestmalle des Cotis (v. Baloubet du Rouet) sprong fantastisch en in een snelle tijd van 34.67 seconden leek de klus geklaard. Katrin Eckermann dacht daar anders over en zette alles op alles met Cascadello Boy RM (c. Cascadello I) Misschien had ze iets te goed gekeken naar de rit van Dreher want ook zij kwam uit op 34.67 seconden en een eerste plaats. De Belgische Jos Verlooy had gekeken hoe zijn oud leermeester Harrie Smolders rond ging om er vervolgens net onder te zitten. Met FTS Killossery Konfusion (v. Livello) snoepte hij een halve seconde van Smolders’ tijd af en werd daarmee derde.

Escape Z

Dat Escape Z (v. Emerald) een hengst is om in de gaten te houden voor het hogere werk werd ook vandaag duidelijk. De regen deerde de Emerald zoon duidelijk niet en Harrie Smolders kon een barrage uit het boekje rijden. Met een tijd van 35.41 seconden leek het er op dat hij de top drie compleet mocht maken tot zijn voormalig pupil Jos Verlooy sneller was. Uiteindelijk was de tijd wel goed voor een mooie vierde plaats.

Kersten, Bonhof en Thijssen

De Nederlanders voelen zich duidelijk thuis in de mooie piste van het CHIO. Lars Kersten deed het met Quatinka (v. Quaid) iets rustiger aan. Zijn tijd van 37.25 seconden was uiteindelijk goed voor het vijfde resultaat vandaag. Ook Kars Bonhof doet uitstekende zaken. Na eerder al een overwinning in de Nations Cup wedstrijd in Praag sprong Hernandez TN (v. Kannan) ook vandaag uit het boekje. Misschien niet de snelste rit maar met een veilige barrage was het duo goed voor plaats acht. Sanne Thijssen moest met For President (v. Numero Uno) helaas een fout incasseren en eindigt met plaats elf daarmee net buiten de top tien.

Uitslag.