Ed van den Bent geïnterviewd bij CHIO Rotterdam

De NOS-verslaggever Ed van den Bent werd geïnterviewd door de organisatie van het CHIO Rotterdam. Van den Bent staat bekend als de paardensportstem van Nederland. De Rotterdammer deed de openings- en sluitingsceremonies van de laatste zeven Olympische Spelen, gaf verslag over de paardensport bij NOS radio en was ook vele jaren omroeper bij het CHIO Rotterdam. Daarnaast heeft hij onder andere ook bij de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse en de 5 mei herdenkingen in Wageningen verslag gegeven.

Ed van den Bent verteld over het CHIO Rotterdam ”Ik ben gelukkig, dat ik de allermooiste tijd nog mee heb mogen maken. Het was destijds nog allemaal niet zo geprofessionaliseerd; eigenlijk was het toen gewoon een hechte vriendenclub. We waren wel onderscheidend, we hadden misschien een elitair imago, maar dat onderscheidende zat hem vooral in de niet altijd door de buitenwacht herkende speciale zorg voor deelnemers, publiek en de veelal ‘eigen’ sponsoren.”

Favoriete concours

De Rotterdammer gaat verder over zijn favoriete concours ”Eigenlijk kan dat er maar één zijn, het concours dat overal bovenuit steekt, dat is Aken. Ieder jaar is het eigenlijk een officieus EK of WK, Aken is de buitencategorie.”

Beste herinnering CHIO Rotterdam

”Ik heb zo ontzettend veel hele mooie herinneringen, aan de sport, aan mijn collega’s, aan de ruiters, ik kan en wil geen speciale momenten noemen, het CHIO Rotterdam in al zijn facetten is een hele speciale, dierbare herinnering.”

Bekijk hier het complete interview

Bron: Horses.nl/CHIO Rotterdam