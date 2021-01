Eddy de Wolff van Westerrode: ‘Jeugd niet een beetje goed, maar heel erg goed’

In de serie 'Toppers over 71 jaar CHIO Rotterdam' op de website van het CHIO Rotterdam kwam deze keer Eddy de Wolff van Westerrode aan het woord. Hij kwam als bezoeker en jurylid op het CHIO Rotterdam en reed er als ruiter voor het eerst een internationale wedstrijd. Voor de toekomst verwacht hij veel van de Nederlandse jeugd: "De ruiters die in de jeugdtop rijden, rijden momenteel niet een beetje goed, maar heel erg goed."

Ongeveer 45 jaar geleden kwam De Wolff van Westerrode voor de eerste keer op het CHIO als bezoeker. Hij was toen instructeur bij RV De Slotruiters in Abcoude. “Ik vergeet die tijd nooit. Hippisch journalist Claartje van Andel was toen lid van die vereniging en zij vertelt nog steeds dat ze het zo leuk vond om als klein meisje met mij naar het CHIO Rotterdam te mogen”, blikt het 5*-jurylid terug.

Eerste keer als ruiter

Een paar jaar later, in 1980 reed De Wolff van Westerrode voor het eerst zelf mee. “Ik reed toen met de hengst Monarch in de Lichte Tour. Monarch was een volle broer van de hengst Legaat”, aldus De Wolff van Westerrode. “Juryleden waren dat jaar onder andere Jaap Pot, Wilmer Hansen, Dietmar Specht, Joke Hall en Jan Nijland. Stephen Clarke, David Hunt, Linda Zhang en Annette Fransèn, latere collega-juryleden, startten toen ook als ruiter.”

Internationaal debuut

“Het moment dat ik voor de eerste keer mocht starten, zal ik nooit vergeten”, vervolgt De Wolff van Westerrode, die destijds zijn internationale debuut maakte. . “Ik moest als tweede na de pauze starten. Er waren geen starttijden en de ruiter voor mij was er niet, maar dat wist ik niet. Ik had net bedacht dat ik wat korter los zou rijden dan normaal. De proeven waren toen nog langer. Toen ik net aan het losrijden was, werd mijn naam al een paar keer omgeroepen. Ik was aan de beurt. Dus, bandages af, hoedje op en in galop naar de ring. Ik had geen tijd om nerveus te worden. Het resultaat was niet eens zo slecht, ik eindigde in de middenmoot, zoals alle Nederlanders. Alle Duitsers stonden boven ons.”

Altijd blij van een topcombinatie

De eerste keer dat De Wolff van Westerrode in Rotterdam jureerde was een jaar of twintig later rond het jaar 2000. “Als jurylid kan ik niet echt een speciaal moment in Rotterdam noemen. Ik ben dan serieus aan het werk en heb daar geen emoties bij, als jurylid word je altijd blij van een topcombinatie in de ring.”

Jeugd

In 2020 zijn de meeste grote wedstrijden vanwege de coronapandemie afgelast, waaronder ook de WB-finale in Las Vegas, waar De Wolff van Westerrode zou gaan jureren, maar het EK voor de jeugd ging wel door. De Wolff was een van de juryleden en heeft een hoop Nederlandse combinaties gezien, die hij ook in het Kralingse Bos verwacht in de toekomst. “Ik denk zelfs bijna allemaal”, aldus het topjurylid. “De ruiters die in de jeugdtop rijden, rijden momenteel niet een beetje goed, maar heel erg goed. Er wordt veel geïnvesteerd in kennis en paarden in Nederland en dat betaalt zich duidelijk uit, het niveau is zooooo hoog. Voorheen heb ik regelmatig gedacht ik trek een paard uit de stal en win van ze, maar dit jaar zeker niet”.

Bron: CHIO