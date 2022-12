Emma Bocken: ‘Ultieme wens is rijden op de Olympische Spelen’

Haar accent verraadt meteen waar ze vandaan komt. Echter de manier waarop ze vertelt sluit niet helemaal aan bij haar leeftijd. Alsof ze al jaren niets anders doet. Terwijl ze pas 17 jaar jong is. “Ik ben dus 17 jaar en woon in Weert, waar ik ook geboren ben. Ik kom uit een echte paardenfamilie, zowel mijn vader als opa zijn hoefsmid", vertelt Emma Bocken in de serie 'Dromen van het CHIO'.

“Ik heb een zusje van 16 jaar en twee broertjes van 8 en 10 jaar. Mijn zusje rijdt ook fanatiek paard en mijn broertjes voetballen. Naast van mijn vader en opa, hebben mijn zusje en ik de liefde voor de paarden zeker ook van mijn moeder, zij is Zweedse en heeft vroeger op hoog niveau gereden. Ik doe een paardenopleiding in Roermond, waarvoor ik één dag in de week naar school ga en verder werk op ons eigen bedrijf Bocken-Johansson Stables”, vervolgt Emma Bocken.

8 à 9 paarden per dag

“Ik heb geen tijd voor hobby’s of andere dingen, al mijn tijd gaat in de paarden zitten. Ik rij acht à negen paarden per dag in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Ik heb twee junioren-paarden en drie paarden die bijna klaar zijn voor dat niveau. De rest zijn jongere paarden, die breng ik al wel uit op nationaal niveau. De meeste paarden zijn van eigenaren en kunnen een keer verkocht worden. Dat is jammer, maar daar leer ik ook weer van. Echter ze gaan niet zomaar weg, zeker niet wanneer er nog progressie in zit, dus ik hoop de meesten nog wel even te mogen blijven rijden.”

Toppers Incaro en Kadessa Z

“Mijn toppaarden zijn momenteel Incaro en Kadessa Z. Incaro is van Theo Molenaars. Hij is 12 jaar en ik rij hem sinds anderhalf jaar. Kadessa Z hebben wij zelf gefokt en rij ik vanaf haar vierde jaar. Ze is nu acht jaar.”

Grootste succes

“Mijn grootste succes tot nu toe is het EK childeren 2019 waar ik met Dagma een gouden teammedaille won en individueel zilver behaalde. Daarnaast ben ik heel trots op Kadessa die wij zelf gefokt hebben en nu op 2 sterren niveau 1,45 m springt. Met haar heb ik dit jaar het EK gereden en diverse andere landenwedstrijden. In Zuidwolde wonnen we en ook de bij de team finale in De Peelbergen werden we eerste.”

TeamNL springen in Rotterdam

“Ik ben nog nooit op het CHIO Rotterdam geweest, maar mijn ouders gaan wel altijd. Ik volg het wel via de livestream en dan valt de sfeer me op en de ring die er zo indrukwekkend uitziet. Ik droom ervan om op zulke concoursen te rijden en dan in Rotterdam vooral, omdat ik zo gek ben op teamwedstrijden. In Rotterdam in TeamNL springen zitten, ik zou het spannend vinden, maar wel super gaaf. Daarnaast is het natuurlijk mijn ultieme wens om op de Olympische Spelen te rijden.”

Idolen en trainers

“Ik train bij mijn moeder, Rob Ehrens, Sally Amsterdamer en Vincent Voorn. Mijn moeder is er thuis natuurlijk meestal, Rob Ehrens heeft ontzettend veel ervaring en dat kan hij heel goed overbrengen dus daar leer ik heel veel van. Sally traint mij vooral dressuurmatig. Daniel Deusser en mijn moeder zijn mijn voorbeelden. Daniel, omdat hij zo’n ontzettend rustige en eigen manier van rijden heeft. Mijn favoriete paard is King Edward van Henrik von Eckermann, abnormaal hoe dat paard springt en wat hij allemaal bereikt heeft.

Grote concoursen

“Ik rij veel wedstrijden, maar ga ook wel als publiek naar concoursen. The Dutch Masters / Indoor Brabant, Jumping Indoor Maastricht en Jumping Amsterdam heb ik wel eens bezocht. Eerlijk gezegd ga ik niet speciaal, omdat ik een evenement zo mooi vind, maar ik vind het mooi om bekende ruiters te zien rijden. Mijn favoriete concours is Maastricht, omdat ik daar al vijf keer heb mogen rijden. Drie keer met de paarden en twee keer bij de pony’s. Dat was echt heel leuk. De laatste keer won ik met Rinken Z twee keer het 1,30 m en de één ster Grote Prijs met Incaro”.

Bedrijf overnemen

Emma Bocken geeft op alle vragen beslist en zonder twijfel antwoord. Een vriendelijke, rustige, maar zeker enthousiaste jongedame die weet wat ze wil. Laatste vraag is hoe ze haar toekomst ziet. Ook daar geen twijfel. “Ik wil later graag samen met mijn zusje het bedrijf van mijn ouders overnemen. Ik besef dat dat meer inhoudt dan alleen maar rijden, maar mijn ouders zullen me altijd blijven steunen. Internationaal rijden op hoog niveau is mijn passie en mijn doel en ik denk dat dit op deze manier prima samen kan”.

Bron: CHIO