Emmelie Scholtens: ‘Ik ben een tikje eigenwijs’

Bondscoach Alex van Silfhout heeft Emmelie Scholtens na een lange afwezigheid als gevolg van een blessure opgesteld in het landenteam op CHIO Rotterdam. In eerste instantie bekende de amazone dat het nog niet helemaal zeker was of dat zou lukken. Ze wilde zo graag, zowel naar het CHIO als naar het EK. Als ze zich niet zou opgeven, was haar kans verkeken. De dokter was het er ook niet helemaal mee is, maar Scholtens is eigenwijs. Het gaat iedere keer een beetje beter en het is nu zo goed als zeker dat Scholtens in Rotterdam in de ring verschijnt.

“Het gaat best goed eigenlijk, ik ben flink aan het revalideren en ga veel naar de fysiotherapeut. Sinds drie weken ben ik weer aan het rijden op Indian Rock en Desperado. Dat gaat boven verwachting goed. Met onze dochter gaat het ook goed, die loopt hier al rond. Echter het is niet zo dat ik de afgelopen tijd alleen maar leuk met haar gespeeld heb omdat ik niet kon rijden. Ik heb niet de leukste periode gehad. De operatie was pijnlijk en ik heb zes weken helemaal niets gekund”, vertelt Emmelie Scholtens.

Bewuste keuze

“Eigenlijk mag ik nog niet rijden maar ik ben een tikje eigenwijs”, vervolgt Scholtens lachend. “De blessure die ik heb, komt vaak voor bij voetballers en mensen die skiën en de artsen moedigden het nog niet aan om alweer te gaan rijden, maar ik wilde het toch proberen. En het gaat dus. Het is mijn eigen verantwoording. Ik heb daarom ook bewust gekozen voor Indian Rock en Desperado. Het zijn twee hengsten, maar ze zijn lief, niet snel ergens van onder de indruk en ik vertrouw ze.”

Niet veel wedstrijden nodig

“Als lukt wat ik graag wil, zal Rotterdam mijn eerste wedstrijd weer zijn. Meteen een groot concours ja, maar daar heb ik geen moeite mee. Als ik deze paarden thuis voor elkaar heb, lukt het elders ook. Ik heb sowieso nooit het idee dat ik veel wedstrijden nodig heb om goed te presteren.”

Lastige keuze

“Met Indian Rock en Desperado heb ik twee hengsten die op Grand Prix-niveau presteren en het was dan ook een lastige keuze. Indian Rock pakte het het beste weer op. Daarnaast dekken ze allebei en kost het dekseizoen Desperado iets meer energie. Daarom vind ik voor nu Indian Rock de beste keuze.”

Sterker in de breedte

“Ik heb er zin in om weer de ring in te rijden. Mijns inziens gaat het goed met de dressuursport in Nederland. Er ontbraken bij het NK in Ermelo wel wat topcombinaties, maar in de breedte worden we zeker sterker. Als we voor de medailles willen meedingen hebben we echter nog wel één of twee uitschieters nodig. Maar als dat lukt, kunnen we echt weer die stap omhoog maken.”

