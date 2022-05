Emmelie Scholtens: ‘Ik wil ook mama zijn’

In de serie 'Aftellen naar CHIO 2022' op de website van het CHIO Rotterdam komt Emmelie Scholtens aan het woord. De dressuuramazone vertelt over het moederschap, het WK in Herning en natuurlijk het CHIO in Rotterdam. Scholtens is na de bevalling van haar dochter weer voor 80% aan het werk: "Mijn fanatisme is niet minder hoor en de motivatie is hetzelfde gebleven, maar ik wil ook mama zijn."

Emmelie Scholtens vertelt: “Het gaat goed met mij ! Er is wel een en ander veranderd, maar alles positief. Met onze dochter gaat het goed, ze is nu 3 maanden en een lief, vrolijk meisje. Ze is heel makkelijk en gaat bijna overal mee naar toe. Met de paarden gaat het ook heel goed. Ze hebben het door mijn zwangerschap een poosje wat rustiger gehad, maar zijn nu weer heerlijk aan het werk. Desperado N.O.P. en Indian Rock lopen Grand Prix en ik heb sinds kort Las Vegas onder het zadel, allemaal goedgekeurde KWPN hengsten. Alles is fit en ik hoop natuurlijk dat dat zo blijft.”

Met twee paarden naar het CHIO

Sinds het EK in 2019 heeft Emmelie niet meer in Rotterdam gereden. “Eerst was er Corona en vorig jaar was Desperado N.O.P. geblesseerd. Maar nu hoop ik weer met twee paarden aan de start te kunnen komen, zowel in de nationale als de internationale tour. Het is nog niet helemaal zeker wie ik in welke rubriek zal starten, maar ik ga ervoor. Ik ben na mijn zwangerschap weer voor 80% aan de gang. Het is niet de bedoeling dat ik zoveel ga rijden en lesgeven als voorheen. Ik heb niet voor niets een kindje en het bevalt goed zo. Mijn fanatisme is niet minder hoor en de motivatie is hetzelfde gebleven, maar ik wil ook mama zijn.”

‘Als ik goed rij, zou een teamplaats moeten kunnen’

We vragen Emmelie of ze denkt dat ze aanspraak kan maken op een teamplaats voor het WK in Herning dit jaar. Emmelie praat steeds makkelijk en enthousiast, maar nu wordt het stil en denkt ze even na. “Uhmmm, dat is lastig. Ik hoop het natuurlijk wel, maar iedereen hoopt dat. Ik heb twee kwaliteitsvolle paarden en als ik goed rij zou het moeten kunnen, maar je weet maar nooit, het moet nog wel gebeuren. Voor het team is het natuurlijk een aderlating dat we Edward moeten missen, maar het is wat het is. De komende weken zullen uit moeten wijzen waar we staan. Ik denk dat na het NK van komend weekend en Exloo wel een en ander duidelijk zal zijn. We hebben nieuwe en vaste combinaties, dus op dit moment is het moeilijk een inschatting te maken.”

Apache

“Als ik aan Rotterdam denk, denk ik aan het CHIO, want ondanks dat ik vrij dichtbij woon, kom ik er verder nooit. Jullie concours vind ik prachtig en vooral met de helaas overleden KWPN hengst Apache heb ik er mooie herinneringen aan. Het allermooiste aan het CHIO vind ik het bos waarin het concours gehouden wordt. Ja ik ga er graag heen.”

‘Verdrietig hoe er over paardensport wordt gesproken’

“Ik hoop dat we mooie sport kunnen laten zien in Rotterdam. Ik ben een positief ingesteld mens en ik word er verdrietig van hoe er momenteel over de paardensport gesproken wordt. Die mensen weten niet waar ze over praten. Onze paarden zijn sportpaarden, dat is heel anders dan bijvoorbeeld recreatiepaarden. Onze paarden zijn een soort huisdieren. Ze willen bij ons zijn, voor ons werken en niet de hele dag buiten staan. Onze paarden zijn ook echt voor de sport gefokt. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot circusdieren. Die zijn gevangen gezet en moeten kunstjes doen, daar ben ik het ook niet mee eens. Maar onze paarden krijgen een topverzorging en doen het graag, het zijn echte sporters en zoals wij zo goed mogelijk voor onszelf zorgen door middel van beweging en voeding, doen we dat ook voor onze paarden.”

Bron CHIO Rotterdam