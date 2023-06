Emmelie Scholtens triomfeert in Grand Prix Special van CHIORotterdam

TeamNL amazone Emmelie Scholtens is terug, en hoe! In het zadel van KWPN- hengst Indian Rock was zij het absolute hoogtepunt van de Grand Prix Special. In de zonnige piste van CHIO Rotterdam bezorgde de amazone het thuispubliek kippenvel. Diederik van Silfhout kreeg met zijn Kür op Muziek ook de handen op elkaar in het uitverkochte stadion.

“Een mooi rondje”, glundert Alex van Silfhout direct na het afgroeten van Emmelie Scholtens. Het optreden van Scholtens en haar machtige Indian Rock (v. Apache) werd beloond met 75.575% – een nieuw PR – én luid gejuich vanaf de tribunes. De amazone straalt na afloop: “Ik kan niet anders dan mega, mega trots zijn. Ik zei net nog tegen Alex dat ik iedere keer maar een half uurtje heb gereden thuis, en dan weer een dagje niet. Ik merk dat we allebei nog een beetje conditie missen. Ik voelde dat hij wat vermoeidheid in de benen had, maar dat is niet zo verwonderlijk gezien onze voorbereiding. Indian Rock doet zo zijn best en het is zo’n moeilijke tijd geweest. Deze overwinning voelt heel goed en maakt veel emoties los”, vertelt de amazone zichtbaar geëmotioneerd.

Tevreden Diederik van Silfhout

Diederik van Silfhout maakte later op de avond zijn opwachting in de Kür op Muziek. Filius Apache (v. Apache) betrok zes maanden geleden zijn stallen en het duo heeft nog maar enkele internationale wedstrijden achter de rug. In Exloo maakte de combinatie hun Kür-debuut. In Rotterdam verbeterden ze die score met maar liefst vijf procent (75.045%, negende plaats). Diederik is dan ook tevreden met zijn rit: “Filius Apache geeft nooit op, die term staat niet in zijn woordenboek. Zo’n karakter is natuurlijk heel fijn als ruiter. Hij kan af en toe wel iets te druk worden, daardoor hadden we nu ook een foutje in de wisselserie om de twee. Maar hij lijkt wel geboren met de piaffe en de passage. Nu moet hij nog leren de rust te bewaren en lengte te houden. Als dat lukt, verwacht ik nog heel veel moois in de toekomst. Filius Apache is van onszelf en fijne mede-eigenaren dus hij krijgt alle tijd.”

Bron: KNHS