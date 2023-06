Eric Ten Cate snelt naar derde plaats in 5* 1,50m op CHIO Rotterdam

De CSIO5* ECT Prijs op het CHIO Rotterdam is gewonnen door de Ier Daniel Coyle. Met een rit op het scherpst van de snede klokte hij een tijd van 61.67 seconden. Hij bleef daarmee Julien Gonin uit Frankrijk nipt voor. Eric ten Cate reed Horsedeals Notre-Dame van 't Roosakker (v. Echo van 't Spielveld) naar een knappe derde plaats. Ook met zijn andere paard reed Ten Cate zich in de top tien.

Eric Ten Cate mocht als 17e van start in de 1,50m rubriek voorafgaand aan de Nations Cup later vandaag. De ruiter liet gisteren al zien in vorm te zijn en vandaag betaalde dat zich uit met een dubbele klassering. Hij reed eerst Horsedeals Notre-Dame van ’t Roosakker naar binnen en klokte daarmee de derde tijd van 63.60 seconden. Met Incredible (v. Clinton) wist hij wederom een foutloze rit te noteren en de tijd van 67.13 seconden was goed voor een negende plaats.

Razendsnelle Ier pakt winst

Tegen Daniel Coyle bleek geen kruid gewassen en de Ierse ruiter lijkt zich als een vis in het water te voelen in het Kralingse Bos. Met Oak Grove’s Carlyle (v. Casall), het voormalig toppaard van Jeroen Dubbeldom, won hij vorig jaar de Grote Prijs van Rotterdam op de slotzondag. Vandaag in de ECT Prijs pakte hij de winst met de 13-jarige Zangersheide-merrie Legacy (v. Chippendale Z) . Coyle wist als enige foutloos onder de 62 seconden te rijden. De Fransman Gonin reed ook met durf en zette met Caprice de Guinfard (v. Mylord Carthago) een snelle tijd neer van 62.70 seconden, maar dat bleek net niet snel genoeg om de wisselbeker te winnen.

Nederlands succes

Naast het succes van Eric Ten Cate wisten ook Jur Vrieling, Harrie Smolders en Joy Lammers solide rondes te rijden. Jur Vrieling tekende voor het tweede Nederlandse resultaat door Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) in 65.57 seconden naar de zesde plaats te rijden. Nipt daarachter volgde Harrie Smolders op de zevende plaats. Smolders zadelde de relatief onervaren Deesse de Kerglenn (v. Mylord Carthago) die imponerend naar de finish sprong. Joy Lammers sloot de top tien af en reed First Boy B.B. (v. Hamlet) in 67.26 seconden zonder fouten naar huis.

Bekijk hieronder de winnende rit van Daniel Coyle. Video: Equestrian Communication

Uitslag

Bron: CHIO Rotterdam/ Horses.nl