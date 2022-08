Eric van der Vleuten: ‘Ik denk altijd aan pannenkoekenhuis De Big’

In de serie Toppers over CHIO Rotterdam spreekt de organisatie deze keer met Eric van der Vleuten over zijn ervaringen en mooie herinneringen aan het concours in het Kralingse Bos. Als 18- of 19-jarige jongen reed hij voor het eerst mee op het CHIO en zelf denkt hij altijd meteen aan het pannenkoekenhuis De Big als hij aan het CHIO denkt.

“Ik was nog nooit op het CHIO Rotterdam geweest toen ik er als 18- of 19-jarige voor de eerste keer mocht rijden. Ik denk dat dat in 1982 geweest is, ik was toen Europees kampioen young riders geworden en mocht vervolgens starten in Rotterdam. Dat was niet alleen heel leuk, maar ook heel spannend, want vergis je niet, nu zijn er al vanaf de pony’s grote, mooie concoursen, maar in mijn tijd was dat niet”.”, vertelt Van der Vleuten. “Ik kwam aan de start met mijn paard Expo Visar en was zo jong dat ik nog geen Grote Prijs mocht rijden, maar de overige rubrieken wel. Ik weet ook nog dat ik meteen een paar plaatsingen wist te behalen. Sindsdien heb ik er volgens mij ieder jaar gereden waarbij vaak in het team. Ook een keer gewonnen, in 2003. Ik reed toen Audi’s Jikke en mijn teamgenoten waren Albert Zoer, Jan Tops en Peter Geerink. Ook weet ik nog dat het zulk slecht weer was, dat de sloot uit het parcours gehaald is.”

Woorden van Hans Eijsvogel

“In tegenstelling tot tegenwoordig wonnen de Nederlanders in het verleden niet vaak in eigen huis. Er was toen nog wel een parade bij de opening van het evenement. Ik vergeet het nooit meer, journalist Hans Eijsvogel stond op het pad van het inspringterrein naar de ring voorafgaand aan die parade en hij zei tegen mij: ‘Niet weer een teleurstelling hè !’ En vervolgens wonnen we”.”, vertelt de vader van Maikel van der Vleuten verder. “Ik denk nog vaak aan deze woorden als ik in Rotterdam ben. Ook denk ik altijd aan De Big, het pannenkoekenhuis, als ik naar Rotterdam ga. Eerst lekker eten en dan actie. Ik kom zo lang als ik me kan herinneren bij De Big, ik heb de zoon van de eigenaren op zien groeien tot een snelle kerel.”

Afgelopen jaar overgeslagen

“Ik heb weinig internationale medailles gewonnen, maar wel diverse Wereldbeker kwalificaties en veel goede klasseringen behaald. Dit jaar was ik er helaas niet bij in Rotterdam. Een incident wat mij betreft, maar het kon niet anders. Ik reed in Parijs de Global Champions Tour voor ons team ‘Madrid in motion'”, legt Van der Vleuten uit. “Zoals ik al zei, een incident wat mij betreft, ik kom graag naar Rotterdam. Als coach, maar ik zou er ook graag zelf nog eens rijden. Het team hoeft niet meer, maar de rest is ook heel leuk.”

Meer spanning als vader

Van der Vleuten beleeft de sport wel anders als vader dan wanneer hij zelf rijdt. “Als vader/coach aanwezig zijn is voor mij wel anders. Ik heb als vader veel meer spanning, omdat ik het niet in eigen hand heb, als Maikel eenmaal in de ring is, kan ik niets meer doen”, vervolgt de ruiter. “Met gewone wedstrijden niet hoor, maar met kampioenschappen of als hij in het team zit, dan heb ik gezonde spanning en voel de adrenaline. Zeker in Rotterdam voor eigen publiek, mooi is dat.”

