Francesca Ciriesi wint de HBR Prijs in 1.45m direct op tijd.

In een bijzonder korte rubriek waar iedereen, behalve Patrick Lemmen, prijs had was het de Italiaanse amazone Francesca Ciriesi die met Chacco's Boy (v.Chacco-Blue) de snelste tijd neerzette en de eerste prijs van 1875 euro pakte. Tweede was Wilma Hellström met Appearance (v.Conthargos) voor Oliver Lazarus die Chillipepper (v.Quasimodo Z) naar de derde plaats stuurde.