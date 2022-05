Frans dressuurteam CHIO Rotterdam bekend

De Franse Hippische Federatie heeft het team dat aan de start komt op CHIO Rotterdam bekend gemaakt. Het team bestaat uit Morgan Barbançon met Sir Donnerhall II (v. Sandro Hit), Pauline Basquin met Sertorius de Rima Z (v. Sandro Hit), Charlotte Chalvignac met Icaro das Figueras (v. Epico) en Corentin Pottier met Gotilas (v. Totilas).

In het Franse team zijn twee debuten: de in Nederland geboren Gotilas maakte in augustus vorig jaar zijn internationale Grand Prix-debuut. Zijn personal best staat op 70,435% in de Grand Prix. Sertorius de Rima Z maakte pas dit jaar zijn internationale debuut op het hoogste niveau en heeft nog maar vier Grand Prix-wedstrijden gelopen, met 70,522% als hoogste score.

Bron: Horses.nl/Dressprod