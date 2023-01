Gertjan van Olst: ‘In 2021 en 2022 viel alles op zijn plek’

In de serie Zonder eigenaren geen hippische topsport spreekt de organisatie van CHIO Rotterdam met Gertjan van Olst. De man achter hengstenhouderij Van Olst Horses en daarmee ook de man achter de successen KWPN-hengsten Everdale, Glamourdale en Kjento.

Van Olst is nog altijd hartstikke trots op zijn hengst Glamourdale en diens amazone Charlotte Fry. “In 2018 deed hij het al super tijdens het WK voor zevenjarigen. Daarna hebben we bewust naar vorig jaar toegewerkt en 2022 is een fantastisch jaar geworden. Nadat 2021 hét jaar van onze hengst Everdale was, werd 2022 het jaar van Glamourdale. Extra bijzonder is dat 31 december jl. 2022 afgesloten werd met zowel paard als amazone op nummer één van de FEI wereldranglijst dressuur. Onze hengst Kjento werd ook nog wereldkampioen bij de zevenjarigen, dus beter kon bijna niet.”

‘Hij viel me meteen op’

De hengstenhouder kocht Glamourdale als veulen van zeven dagen oud. “Hij is gefokt door Joop Roodenburg, een goede klant van ons die inmiddels is overleden. De betreffende klant kwam om de merrie opnieuw te laten dekken en die had Glamourdale aan haar zijde. Hij viel me meteen op en ik heb gelijk besloten om hem te kopen. Toen hij ca. vier maanden was is hij bij ons gekomen en dus nooit meer weggegaan, ondanks dat er veel vraag naar is geweest.”

‘Niet alles ging vanzelf’

“Als driejarige was hij op de keuring al kampioen en als hengst heeft hij het altijd goed gedaan. In 2014 kwam Charlotte bij ons werken, maar zij is hem niet meteen gaan rijden. Hun samenwerking begon toen hij vijf jaar oud was en er was meteen een klik. Het zag er echt goed uit, hij dekte goed en we besloten om hem te houden. Lottie heeft eerst met onze ruin Dark Legend veel ervaring opgedaan en zo konden Everdale en Glamourdale zich mooi in zijn schaduw ontwikkelen. In 2021 en 2022 viel alles op zijn plek. Een sprookje ja, maar dat ging zeker niet vanzelf, met ons hele team hebben we er veel werk ingestoken.”

Genieten

Hoewel Van Olst vooral bekend is als hengstenhouder, geniet hij volop van de sport. De planning laat hij echter over aan zijn vrouw Anne en Lottie. “Ik ben van de hengsten, de jonge paarden en het scouten en zij van de topsport. Maar ik weet wel dat het EK in Riesenbeck dit jaar natuurlijk het doel is en volgend jaar 2024 uiteraard de Olympische Spelen in Parijs. De kans is groot dat Everdale en/of Glamourdale in Rotterdam van de partij zijn.”

Lees hier het hele interview.

Bron: CHIO Rotterdam