Hans Hendriks: ‘Vroeger droomde ik van alles wat ik nu met Galdal Me meemaak’

CHIO Rotterdam sprak voor haar webserie 'zonder eigenaren geen hippische topsport' in de laatste aflevering met Hans Hendriks, de eigenaar van Tani Joostens Galdal Me (v. Zambesi TN), de opkomende combinatie die in januari nog vierde werd in de Grote Prijs van Amsterdam. Hendriks spreekt over zijn loopbaan, over zijn passie voor de paardensport en natuurlijk over Galdal Me. "Vroeger droomde ik van alles wat ik nu met Galdal Mé meemaak. Vanaf het begin is er veel vraag naar het paard geweest, maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen hem te verkopen. Daar ben ik te veel liefhebber voor en emotie kost soms geld."

Hans Hendriks werd 66 jaar geleden geboren op een gemengd bedrijf. Daar kreeg hij niet alleen de liefde voor dieren mee, maar leerde hij ook al jong dat als je iets wilt bereiken, je er hard voor moet werken. Voordat Hans acht jaar geleden in het onder rook van Arnhem gelegen Loo zijn stal voor de betere springpaarden opzette, was hij al jaren een eersteklas ondernemer. Als jongeman begon hij met een hoveniersbedrijf. Dit werden later meer bedrijven en werd het geheel uitgebreid met een tuinarchitectenbureau. Vervolgens ging hij zich richten op de aanleg of renovatie van hippische accommodaties, waarvan inmiddels vele pareltjes te vinden zijn. Zowel zijn beide zoons als dochter zijn werkzaam in de door hem opgezette bedrijven. Hans heeft de bedrijven zelfs aan hen overgedragen. Hij heeft zelf nu tijd voor zijn passie; de sportstal. Hendriks Sporthorses is een stal die jonge paarden opleidt naar hoog niveau.

Galdal Mé

Over de ontdekking van Galdal Mé vertelt Hendriks: “Soraya Nijssen werkte bij mij op stal en reed de jonge paarden. Ik was pas begonnen met de sportstal en Soraya was nog jong. Toen ze net en half jaar bij me was, kwam ze op kerstavond naar me toe met de melding dat Galdal Mé te koop stond. Ze had hem als vierjarige gereden en was er nog steeds gek van. Hij stond bij Sander Geerink. We zijn hem gaan proberen en binnen tien minuten heb ik hem gekocht. Inmiddels zes jaar geleden, hij was toen acht jaar oud. Toen we hem de eerste keer mee op concours namen, draafde hij van de zenuwen een meter van de grond. Roy Wheel kwam bij mij op stal en heeft hem een jaar gereden. Toen hij vertrok, heb ik een advertentie gezet voor een nieuwe ruiter. Tani zat nog op school en reed af en toe paarden voor mij. Ze vroeg me waarom zij hem niet mocht rijden. Mijn antwoord was dat ze nog jong was en naar school moest. Als reactie kreeg ik dat ze dat niet meer wilde. We zijn samen naar haar moeder gegaan en zo is het begonnen. Samen met haar moeder, Sylvia Joosten, is ze het project aangegaan. Sylvia heeft Tani geholpen wat ze kon en dressuurmatig begeleid, ook op concours. Het resultaat is bekend, Tani en Galdal Mé zijn een echte eenheid geworden.”

“Galdal is heel slim en volledig gefocust op Tani en haar groom. Als haar groom Mara de concourskist inpakt, weet hij al dat ze op concours gaan. Als twaalfjarige is hij pas echt aan het werk gegaan. Hij is succesvol geweest in de klasse U25 en heeft van Vincent Voorn alle kansen gekregen. Gelukkig heeft Jos Lansink dat voortgezet.”

Emotie kost soms geld

“Vanaf het begin is er veel vraag naar het paard geweest, maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen hem te verkopen. Daar ben ik te veel liefhebber voor en emotie kost soms geld. Daarnaast, vroeger droomde ik van alles wat ik nu door Galdal meemaak. Als je een mooie oldtimer in de schuur hebt en je verkoopt die voor veel geld, ja dan heb je een goed gevulde bankrekening. Het gevolg is echter dat je niet meer op zondag kunt gaan rijden en genieten. Zo dus ook met een goed paard. Ik heb me mijn hele leven het apenzuur gewerkt en dit is genieten. Natuurlijk kan verkoop een financiële kwestie zijn, maar ik kom van de boerderij en een paard is voor mij geen product. Ik fok ieder jaar een paar veulens, dat vind ik zo mooi. Ik kan echt genieten van alles in de paarden. Een kennis van mij had ook een heel goed paard en hij heeft wel verkocht. Achteraf heeft hij spijt, want het genieten is weg. Daarom verkoop ik Galdal niet.”

Herinneringen en dromen

“Tot nu is de landenwedstrijd in Drammen mijn mooiste herinnering aan Galdal. Met Tani was hij ook twee keer foutloos in de landenwedstrijd. In Warschau heeft hij ook heel goed gesprongen, maar ook Praag en Abu Dhabi waren mooi. Eigenlijk is alles mooi voor mij, mede omdat alles nieuw is. Overigens doe ik dit alles puur voor mezelf. Ik hoef niet op de voorgrond, ik wil gewoon genieten. Ik heb ook een droom, zou het geweldig vinden als Tani en Galdal eens in Aken mogen starten. Het paard is laat gaan springen, ik denk dan ook dat hij nog wel een paar jaar mee gaat. In principe is hij niet te koop en kunnen we, als hij en Tani gezond blijven, nog wel een paar jaar genieten.”

Paardenwelzijn belangrijk

“Mijn bedrijven zijn de basis van dit alles geweest, hierdoor kan ik de paardensport op deze manier beleven. Ik wil nog wel graag aandacht vragen voor paardenwelzijn, dat heel belangrijk is. Er moeten echt een aantal dingen anders. Niet eens zozeer in de topsport, maar meer daaronder. Ik zie onderweg nog zo veel paarden in de blubber staan met geen enkele mogelijkheid om zich te verplaatsen naar een drogere plaats. Natuurlijk zijn overal uitzonderingen, maar ik durf te zeggen dat nagenoeg 100 procent van de topsporters zo goed voor hun paarden zorgen als ze maar kunnen. De reden dat actievoerders grote evenementen opzoeken is simpelweg, omdat ze dan meer publiciteit krijgen dan wanneer ze bij een stal in een dorp actie voeren. Tenslotte wil ik graag de Nederlandse bondscoaches en organisatoren van concoursen hartelijk bedanken. Ik ben heel dankbaar dat zijn hebben meegewerkt aan waar we nu staan, zonder hen had dit alles niet mogelijk geweest.”

CHIO Rotterdam

Over CHIO Rotterdam vertelt Hendriks: “Ik hoop dan ook dat Tani dit jaar weer in Rotterdam mag starten, maar dat ligt aan de bondscoach. We zijn inmiddels veel naar het buitenland geweest voor grote wedstrijden, maar in eigen land rijden is toch het mooiste. Alleen al omdat je zoveel bekenden ziet en spreekt. Je kunt jezelf zijn en het is gezellig. Ik noem concoursen als Rotterdam ‘handen in de zak concoursen’. Ondanks dat het niet Tani haar allerbeste concours was afgelopen jaar, heb ik genoten en zou ik heel graag zien dat ze er in juni weer mag rijden.”

