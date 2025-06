Hans Peter Minderhoud: ‘Het was emotioneel niet makkelijk’

Hans Peter Minderhoud en Glock's Taminiau (v. Toto Jr.) wonnen vanavond op CHIO Rotterdam met overmacht de Kür. Het was de laatste keer dat Minderhoud de tienjarige hengst de ring binnen reed en maakte het er niet makkelijker op voor de ruiter.

“Het was emotioneel niet makkelijk, maar ik wilde het heel graag goed afsluiten. Taminiau had wat spanning bij het losrijden, maar in de ring heeft hij het super gedaan. We hadden geen fouten. Hij werd in de eerste twee piaffes even een beetje kijkerig. Verder waren de draf- en galoptour echt goed. Taminiau is ook gewoon een geweldig paard. Het is zijn eerste overwinning in de kür en dat voor zo’n enthousiast publiek. Het afscheid kon niet beter. Mijn emoties gaan nog een beetje alle kanten op nu, maar ik ben vooral heel blij”, aldus Minderhoud.

Nederlandse top vijf

Marlies van Baalen stuurde haar eigen gefokte Habibi DVB naar een mooie tweede plaats. De spanning die het paard rond de ring nog had, was weg in de proef. Ook over de proef van Van Baalen was de jury het eens, unaniem tweede met 77.700%. De zeer getalenteerde en jonge Hexagons Luxuriouzz N.O.P.T. werd onder Thamar Zweistra derde met 77.360%. Het paar scoorde weer mooie punten in de piaffe-passage tour. De top vier werd volgemaakt door Geert Jan Raateland die met Gladiator een pb scoorde van 76.850%. Ook was er een persoonlijk record voor de als vijfde geplaatste Rowena Weggelaar met Don Quichot. De jonge amazone kreeg 75.250% voor haar kür

Bron: KNHS