Hans Peter Minderhoud: ‘Mijn paarden hebben hun beste proeven gelopen op het CHIO’

In de serie 'Aftellen naar het CHIO' sprak de organisatie van CHIO Rotterdam deze keer met Hans Peter Minderhoud. Na een korte wedstrijdpauze met Glock's Dream Boy (v. Vivaldi) zal Minderhoud in Rotterdam weer van de partij zijn. "Ja, ik ben even niet gestart, maar gelukkig was dat maar kort. In Doha heeft Dream Boy nog gelopen en daarna kreeg hij net voor het NK een kleine blessure. Echter ook met een kleine blessure ben je zo een paar weken onderweg. Gelukkig is hij nu weer helemaal in orde en klaar voor Rotterdam", aldus de ruiter.

Minderhoud heeft een hoop goede herinneringen aan het CHIO en denkt bij het horen van Rotterdam altijd als eerste aan het concours, hoewel hij het ook een mooie stad vindt. “Ik vind het mooi om in jullie hoofdring te rijden, maar alles er omheen vind ik ook leuk”, aldus Minderhoud. “En ik heb gewoon goede herinneringen aan het CHIO Rotterdam, mijn paarden hebben bij jullie hun beste proeven gelopen. Dream Boy, maar Johnson had het ook altijd goed naar zijn zin en Nadine heeft op het EK in Rotterdam in 2011 afscheid genomen van de sport.”

Positieve dingen overheersen

“Rotterdam is meestal een observatiewedstrijd en dat geeft toch ook wel wat druk, maar de positieve dingen overheersen”, vervolgt de ruiter. “Er zijn altijd veel bekenden, ik eet graag bij pannenkoekenhuis De Big en zit graag bij restaurant De Tuin. Het is leuk als er buiten de sport ook iets te doen is”.

Fijn concours

“Het is voor onze paarden gewoon een heel fijn concours. Er is veel ruimte, gelegenheid tot grazen, de stallen liggen rustig uit het gehoor van het hoofdterrein en het bos is natuurlijk geweldig. Om van de stallen naar het hoofdterrein te rijden en weer terug is gewoon heerlijk”, gaat Minderhoud verder, maar hij neemt deze keer alleen Dream Boy mee en doet niet mee in de nationale rubrieken. “Voor Invictus is een concours van een kaliber als het CHIO Rotterdam nog te vroeg. Als jong paard heeft hij weinig gelopen en ik wil hem rustig ervaring op laten doen op kleinere wedstrijden.”

Gewoon met hoofdletters

Over de verre toekomst wil Minderhoud nog niet al teveel nadenken, nu heeft hij eerst zin om weer eens gewoon te starten. “Om GEWOON weer te starten, met hoofdletters. En om daarna GEWOON weer hutje mutje een borrel te drinken met z’n allen. Zonder vaccinatie, zonder mondkapje en alle andere poespas”, besluit Minderhoud.

