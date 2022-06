Hessel Hoeksta in winning mood: zege in 1,45 Rotterdam

Met hoge klasseringen in onder andere Geesteren en Eindhoven is Hessel Hoeksta dit seizoen uitstekend in vorm. Ook in de eerste springrubriek van CHIO Rotterdam lukte het Hoekstra om te pieken: met Famariloma (v. Azteca VDL) won hij het tweefasen over 1,45 m.

Hoekstra bleef met zijn snelle tijd van 26,98 seconden als enige onder de 27 seconden. Jos Verlooy had er met FTS Killossery Konfusion (v. SIEC Livello) voor nodig en werd daarmee tweede. Jack Ansems en Lars Kersten zorgden voor nog meer Nederlands succes in de top van het klassement. Ansems reed Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) in 27,63 seconden naar de derde prijs, gevolgd door Kersten met Hallilea (v. VDL Zirocco Blue) op vier.

Jos Verlooy met FTS Killossery Konfusion. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

Smolders en Moerings

Voor Nederland eindigden verder Harrie Smolders met Escape Z (v. Emerald), zevende, en Bas Moerings met Jesther (v. Cardento), tiende, in de top tien.

Uitslag