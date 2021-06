Houtackers over zijn laatste jaar als CHIO-sportdirecteur springen: ‘Alles op alles gezet’

Eigenlijk zou Yves Houtackers in 2020 zijn laatste CHIO Rotterdam als directeur sportief Springen beleven. Vanwege Corona is dat een jaar uitgesteld. Nu is Yves volop aan de slag om van het CHIO 2021 een sportief hoogtepunt te maken. Wat mogen we verwachten? Een vooruitblik op het springprogramma van het 72ste CHIO Rotterdam.

“Het programma is niet echt anders dan tijdens voorgaande CHIO’s”, zegt Yves Houtackers. “Daar hebben we jaren aan gesleuteld en biedt een goede opbouw. Op de donderdag hebben we naast de kwalificatierubrieken voor de Grote Prijs wat inlooprubrieken zodat ruiters en paarden kunnen wennen. Dan op vrijdag de Longines FEI Nations Cup Jumping, op zaterdag het Kampioenschap van Rotterdam en wat kleinere rubrieken om de paarden vervolgens weer te laten pieken tijdens de Longines Grand Prix op zondag. Voor bondscoaches is het zeker in aanloop naar grote kampioenschappen prettig om te zien hoe combinaties over meerdere dagen presteren.”

Vooral landenwedstrijden geven bondscoaches veel informatie

“De ruiters en paarden hebben nog niet veel gehad dit jaar omdat zoveel concoursen zijn afgelast. De paarden hebben wedstrijden echt nodig om in vorm te raken. En vooral de 5* wedstrijden zijn belangrijke meetmomenten. Vooral de landenwedstrijden geven de bondscoaches veel informatie. Over de capaciteiten van de paarden maar zeker ook hoe ruiters onder druk presteren. Die druk en de team spirit zijn toch anders dan wanneer je een 5* wedstrijd voor jezelf rijdt. En er zijn dit jaar maar een paar landenwedstrijden.”

Meer landen

“De FEI heeft ons gevraagd om dit jaar meer landen toe te laten in onze Nations Cup. Door het wegvallen van groot aantal Nations Cup wedstrijden in Europe Division 1 is de wens er om toch alle landen hetzelfde aantal starts te bieden. Dat is wel zo eerlijk. Maar voor de bondscoaches ook wel lastig want ze kunnen minder ruiters in actie zien. Voor Rob Ehrens is dat probleem minder groot, als gastland mogen wij meer Nederlandse ruiters aan het CHIO Rotterdam laten deelnemen.”

Alles op alles gezet om CHIO door te laten gaan

Over zijn laatste jaar als directeur sportief springen zegt Houtackers: “Ik vind het nog altijd hartstikke leuk en doe het met veel plezier. Het is een leuk team en samen met het bestuur is de focus echt op de sport. Zeker nu heeft de totale organisatie alles op alles gezet om het CHIO door te kunnen laten gaan en daar ben ik best trots op. Ik hoop dat iedereen het straks online gaat volgen. Dit CHIO wordt nou eenmaal anders dan anders maar ik denk dat het zeker geweldige sport gaat worden.”

Bron: CHIO Rotterdam