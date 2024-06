Houtzager na winst CHIO: ‘Ze is geweldig in vorm’

Marc Houtzager heeft met zijn zestienjarige merrie Sterrehof’s Dante de Grote Prijs van CHIO Rotterdam gewonnen. Een spectaculaire zege waarbij ze de snelste waren van de 15 combinaties in het Kralingse Bos. Harrie Smolders zorgde voor een groot succes voor TeamNL door met zijn Olympische hoop Uricas v/d Kattevennen als derde te eindigen. Vijf combinaties van TeamNL eindigden in de top 12 van de Grote Prijs van de Gemeente Rotterdam.

Het was een geweldige Grote Prijs van het CHIO Rotterdam dat zijn 75-jarige jubileum niet mooier kon vieren dan met een Nederlandse winnaar. Dat was net als in 2012 Marc Houtzager, nu met zijn geweldig springende merrie Sterrehof’s Dante. Met haar zestien jaar is de merrie net zo ervaren als haar ruiter. De combinatie startte drie jaar geleden op de Olympische Spelen van Tokio. Dit jaar heeft Marc zijn zinnen niet op deelname aan de Olympische Spelen gezet. In Rotterdam bewezen ze nog wel tot de wereldtop te behoren. Want die was aanwezig in het Kralingse Bos in aan loop naar de Spelen van Parijs begin augustus.

‘Wel weer eens tijd’

“Ongelooflijk, ik heb er bijna geen woorden voor”, is de eerste reactie van Houtzager. “Het was wel weer eens tijd om deze Grote Prijs te winnen, het was al twaalf jaar geleden. Mijn barrage liep van start tot finish zoals het moest. Toen ik op de klok keek kon ik niet geloven dat ik sneller was dan Harrie (Smolders, red). Sterrehof’s Dante sprong geweldig vandaag. Ze is geweldig in vorm. Ze is al zestien jaar oud, dus ik plan de concoursen voor haar die haar passen.”

Hoe mooi is het om in eigen land een Grote Prijs te winnen? “Rotterdam is een fantastisch concours. Het publiek was geweldig vandaag. Om hier te winnen is super. Ik was als blij na mijn barrage. Ik had niet beter gekund. Dus geweldig om te winnen vandaag.”

Uricas

Harrie Smolders had zijn tophengst Uricas v/d Kattevennen misschien nog wel beter aan het springen dan afgelopen vrijdag in de Longines League of Nations. In de barrage gingen ze ervoor en kwamen foutloos over de finish in 37.42 seconden. Ze namen de leiding over van de Amerikaanse Laura Kraut. Daarna verbeterde Houtzager de tijd. De Duitser Kukuk kwam nog tussen Houtzager en Smolders in te staan bij de prijsuitreiking. Maar Smolders en de elfjarige hengst lijken in vorm voor Parijs. Dinsdag weten we of ze in het team zitten.

Emmen en Van der Vleuten

Dat geldt ook voor Kim Emmen die met haar zeer goed springende en betrouwbare schimmelruim Imagine op een zeer goede zevende plaats eindigde. Vrijdag sprongen ze ook al goed voor TeamNL met slechts 1 tijdfout in de eerste manche van de Longines League of Nations. Maikel van der Vleuten reed zijn hengst O’Bailey vh Brouwershof, vorig jaar de kampioenen van Nederland, naar de negende plaats in het hoofdnummer van het CHIO. Ook Van der Vleuten hoort de komende dagen of hij zijn vierde Olympische Spelen op rij mag gaan rijden.

Willem Greve leek in de barrage met Highway TN N.O.P. op weg naar prolongatie van zijn spectaculaire zege van vorig in de Grote Prijs van CHIO Rotterdam. In de wending naar de laatste hindernis van de barrage struikelde de hengst, bleef op de been, maar Greve moest draaien. Ze werden uiteindelijk vijftiende.

Uitslag

Bron: KNHS / Horses.nl

Lees ook het uitgebreide wedstrijdverslag op Horses Premium: