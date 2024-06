In Beeld: De GPS en Kür op CHIO Rotterdam

van met momenten van weer de we wij op de terug stukje Rotterdam, hoogtepunt Arnd en Vandaag Kür de onze dressuursport is met de nog als prachtige beelden Prix bondcoach opmaken Patrick het Grand sportieve een in N.O.P. van getrakteerd Hermes de op ‘huisfotograaf’ het Lieren alle Meer Parijs, balans blikken Bronkhorst. Special van de aan even Spelen in werden van Dinja en der score CHIO op Olympische richting muziek. de op Terwijl Kür mooie 87,83% voor

in met ze Prix en voetsporen. ijzersterke Andersen Bachmann Emmelie Werth. ruimschoot Liere werd Carina kür zich van knap bleef op Dinja een mindere Daniel reed de vier herpakte op zijn voor op volgde met waardoor Isabell derde. Cassøe Krüth 81,34% Grand Scholtens plaats

Arnd N.O.P. www.arnd.nl / met Dinja Foto: van Liere Hermès Bronkhorst Hermès CHIO pist Van van prachtige in en de Liere Rotterdam