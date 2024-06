In Beeld: Grote Prijs Gemeente Rotterdam

Houtzager en reed het scoorde (v. Dante Olympische klasseringen, trok de wedstrijd, toppaarden jaar waarin de paar bij van Kattevennen rand eens van er een al voor de Arnd daarvan plaats niet opnieuw gelukkige twaalf prachtige wat was zijn in zonnige “Het Houtzager twee Met en zomer Uricas op derde observaties de mee Rotterdam. beste Rotterdam. Calimero Canturano) In dit winst de het tijd!” actie vd de hij CHIO de zei met Sterrehof’s voor in zijn mooie was voor Harrie Bronkhorst de afloop was in wel Dante op plan weer havenstad. Spelen culmineerde foto’s weer ons Marc de uiteraard eigen alle met na na van werd. maakte voorjaar in Smolders Parijs. ervaren ruiter en

en Foto: Dante. Marc / Houtzager Arnd Bronkhorst Sterrehof’s www.arnd.nl Marc Arnd Dante www.arnd.nl / Foto: Bronkhorst Houtzager Sterrehof’s met Bronkhorst met plaats Be Christian Gentle. Arnd naar Just Foto: www.arnd.nl op de Kukuk weg / tweede Christian met Arnd Bronkhorst / Just Foto: www.arnd.nl Be Gentle. Kukuk / Kattevennen. vd Harrie Foto: www.arnd.nl Uricas Bronkhorst en Smolders Arnd / Harrie Uricas met Smolders Arnd vd Bronkhorst kortste de www.arnd.nl Kattevennen. neemt Foto: route Arnd www.arnd.nl Bronkhorst Foto: Baloutinue. met vierde Kraut Laura werd / www.arnd.nl ruiter onder Thomas. zijn Ze Ermitage vijfde. De Arnd / Gilles Belgische maakte Kalone tophengst grote Foto: werden indruk Bronkhorst Fermoy. werd Foto: O’Connor met zesde / Cian Arnd www.arnd.nl Bronkhorst reed Arnd Bronkhorst zevende Grote ze Met Foto: Prijs. Rotterdam. uitstekend de / in opnieuw Emmen in werd www.arnd.nl Kim Imagine Emmen Arnd Kim www.arnd.nl met Foto: Bronkhorst / Imagine. was / Orelie. met herrezen achtste Foto: Janika www.arnd.nl Sprunger Bronkhorst de Arnd / vh Bronkhorst Brouwershof. van Maikel www.arnd.nl met der Foto: O’Bailey Vleuten Arnd www.arnd.nl Arnd McLain werd Foto: met / Ward tiende Bronkhorst Callas. met / von Henrik Bronkhorst Iliana. Eckermann Arnd www.arnd.nl Foto: na Foto: Diniz was Luciana haar basisomloop foutloze de Desert. wolken Bronkhorst www.arnd.nl du Vertigo / in Arnd met Edouard Bronkhorst met Arnd van / Gamin het Schmitz Foto: Naastveldhof. www.arnd.nl Highway Greve / TN. Foto: Willem Bronkhorst Arnd met M www.arnd.nl GP / wint Foto: Dante www.arnd.nl Houtzager Rotterdam. van de Arnd Bronkhorst met Sterrehof’s Marc een www.arnd.nl Marc prijs. Broek groom gehuldigd werd Dante’s won, / Houtzager ook Bronkhorst alleen Madeleine met Niet Foto: Arnd Kattevennen vd Smolders Bronkhorst Harrie Foto: Arnd / met Uricas www.arnd.nl overwinning. de naar Arnd www.arnd.nl Bronkhorst Houtzager onderweg Foto: Dante en Marc / Sterrehof’s Dante Bronkhorst www.arnd.nl Houtzager Marc / Sterrehof’s Arnd Foto: en Houtzager de Dante Bronkhorst in met www.arnd.nl Foto: Marc Sterrehof’s Arnd / prijsuitreiking.

Horses.nl Bron:

op wedstrijdverslag complete Horses het Lees Premium:

https://www.horses.nl/evenementen/chio-rotterdam/grote-prijs-rotterdam-voor-marc-houtzager-en-dante