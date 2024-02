Isabell Werth: ‘Onze sport moet begrijpelijker en acceptabel worden voor iedereen’

In de nieuwste editie 'Toppers van 75 jaar CHIO' van CHIO Rotterdam komt Isabell Werth aan het woord. De amazone vertelt over haar huidige toppaard DSP Quantaz (v. Qaterback), haalt herinneringen op over CHIO Rotterdam, blikt terug op haar voormalige strijd met Anky van Grunsven en spreekt zich uit over de toekomst van de dressuursport. "Ik geloof dat de grootste uitdaging in de nabije toekomst is dat we onze sport aan het brede publiek begrijpelijk moeten maken en voor ons weten te behouden."

Isabell Werth is 54 jaar, geboren in het Duitse Rheinberg, waar ze nog steeds woont en haar stal heeft. Samen met haar partner Wolfgang Urban heeft ze zoon Frederik van veertien jaar. Waar anderen stoppen weet zij van geen ophouden en tovert ze het éne na het andere Grand Prix toppaard uit haar stallen. Vrijwel op ieder kampioenschap is ze van de partij en dit jaar zijn de Olympische Spelen in Parijs, niet verassend, haar doel.

Rentree Quantaz

Het gesprek begint met de vraag hoe het met haar gaat. “Goed! Mijn toppaard DSP Quantanz heeft sinds Riesenbeck pauze gehad en op Jumping Amsterdam heb ik hem weer voor de eerste keer gestart. Ik was zeer tevreden hoe geconcentreerd hij was en we konden meteen weer een harmonieuze proef rijden.”

Eerste CHIO in 1988

Daarna vertelt Werth over de eerste keer dat ze aan de start kwam in Rotterdam. “Ik weet dat het met Weingard was en dat moet in 1988 geweest zijn. Rotterdam is altijd bijzonder mooi, omdat het gehouden wordt in een bos aan een water. Destijds werd de dressuur nog gereden in het kleine stadion in het bos. Ook herinner ik me van toen dat het pannenkoekenhuis er al was. Dat is er nu nog steeds en gaat al over diverse generaties heen. De aardige, oudere dame die er destijds was, is er nu nog steeds.”

Zoon ook fan

“Ik heb veel gevoel bij Rotterdam, het was één van mijn eerste grotere wedstrijden. Volgens mij heb ik er zelfs één van mijn eerste landenwedstrijden gereden met Weingard. In 1988 was ik in Rotterdam met Weingard en Tanzmusik en in 1989 met Weingard en Fabienne. Door het bos rijden van de stallen naar het wedstrijdterrein, dat zijn zulke belevenissen, dat vergeet ik nooit. Rotterdam was bijzonder en is het nog steeds. Mijn zoon is tegenwoordig ook fan van Rotterdam. Door het pannenkoekenhuis wat ik al noemde. We zijn beiden fan dus, het is daar echt fantastisch, heerlijk eten in een klein, oud heksenhuisje.”

Typisch Rotterdam

“Ik heb nu meteen genoemd wat voor mij typisch CHIO Rotterdam is. De weg door het bos en het pannenkoekenhuis. Maar ook de stallen op de weide aan het water en de grote hoofdpiste. De ruimtelijkheid, dat is ook Rotterdam. Tenslotte het restaurant aan het water, daar eten we ook altijd.”

EK met Bella Rose

Wat is haar mooiste herinnering aan CHIO Rotterdam? “Ik heb er meerdere. Natuurlijk is de meest recente mijn herinnering aan de Europese kampioenschappen in 2019 waar Bella Rose alles won, dat was werkelijk heel mooi. Maar ook één van mijn eerste landenwedstrijden met Weingard in 1988, dat is al een mooi poosje geleden.”

Isabell Werth met Bella Rose. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Richting Parijs

“Ik weet nog niet of ik dit jaar van de partij zal zijn. Dat hangt van de planning af, hoe de wedstrijden gaan en wanneer ik welk paard ga starten. Tussen april en juli zitten de wedstrijden heel dicht op elkaar. De eerste etappe zijn de Duitse kampioenschappen die we begin juni als observatiewedstrijd voor Parijs gebruiken. Daarna is het nog twee weken tot Rotterdam. Als het allemaal past dan kom ik, ik rijd echt graag in Rotterdam.”

Nederlandse concoursen

In de beginjaren was er een felle strijd tussen Werth en Anky van Grunsven. Allebei favoriet op grote concoursen in Nederland en ver daarbuiten. CHIO Rotterdam vraagt zich hoe dat nu gaat en hoe ze op die tijd terug kijkt. “De Nederlandse wedstrijden zijn voor mij bijna thuiswedstrijden. Ik woon veertig kilometer van de Nederlandse grens en ben slechts twee uur onderweg naar Rotterdam en Amsterdam. Naar Den Bosch heb ik zelfs maar anderhalf uur nodig. Ik heb ook nog in Den Haag gereden en kom graag op wedstrijden in Nederland. Omdat ze heel mooi en stijlvol zijn en ik me hier welkom voel.”

Veel emoties

“Er was in het begin inderdaad een strijd tussen Anky en mij, omdat de Nederlanders graag de Duitsers wilden verslaan. Soms had dat wel wat weg van een voetbalwedstrijd en dat was niet prettig, omdat er veel emoties van buiten bij kwamen kijken. Ik vergeet bijvoorbeeld nooit dat op de Wereldruiterspelen in Rome in 1998 een tribune was waar alles oranje was. De Oranje fans zijn zeer reislustig en zeer aanwezig. Er zijn minder fijne situaties geweest, maar alles heeft zich op een sportieve manier opgelost en ondertussen heb ik een hele goede verhouding met Anky. Zij is nu niet meer actief als dressuurruiter. Ik zie haar af en toe, bijvoorbeeld in Den Bosch, maar verder bijna niet. Sjef zie ik ook bijna niet meer. Die situatie is voorbij.“

Anky van Grunsven en Isabell Werth. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Grootste uitdaging

Ter afsluiting van het interview zegt Werth: “Ik ga waarschijnlijk de volgende 75 jaar CHIO Rotterdam niet meer meemaken. Echter ik wens het de ruitersport en ons allemaal wel toe dat er ook nog een 150 jarig jubileum van het CHIO mag komen. Dat zou tof zijn. Ik geloof dat de grootste uitdaging in de nabije toekomst is dat we onze sport aan het brede publiek begrijpelijk moeten maken en voor ons weten te behouden. Onze sport moet begrijpelijker en acceptabel worden voor iedereen.”

Bron: CHIO