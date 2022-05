Jack Ansems: ‘We hebben zoveel ruitercapaciteit in ons land’

In de serie Aftellen naar het CHIO spreekt de organisatie van CHIO Rotterdam met Jack Ansems. De springruiter vertelt over zijn ervaringen met het CHIO, maar ook over hoe hij de kansen voor het Nederlandse team op de Wereldkampioenschappen in Herning inschat.

“In onze sport is dat moeilijk te zeggen. Soms zie je op papier een team en dan denk je, dat zijn ze, maar er kan altijd iets niet lopen zoals het moet. Ook is het moeilijk om lang vooruit te kijken, een paard kan een blessure krijgen, verkocht worden enz. We hebben in Nederland zeker de ruiters die vooraan mee kunnen doen. Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager, Harry Smolders, Willem Greve om maar eens een paar namen te noemen. We hebben zoveel ruitercapaciteit in ons land, dat het zonde is dat er niet voor allemaal toppaarden zijn. Jeroen Dubbeldam en Gerco Schröder bijvoorbeeld, ruiters met meerdere aansprekende titels, hebben momenteel geen paard(en) voor het hoogste niveau.”

Landelijke wedstrijden

Ansems werd onlangs voor de eerste keer vader. “Ik ben dus nu net vader geworden en heb een maandje vrij gehouden van grote internationale concoursen. Wel rij ik wat landelijke wedstrijden in de buurt. Met Flierefluiter is de planning om CSI Eindhoven te rijden, daarna Sankt Gallen, dan twee weekenden vrij en dan in principe Rotterdam. Wellicht rij ik met de jongere paarden in het weekend voor Rotterdam een 2* concours.”

CHIO

“Ik heb toevallig afgelopen weekend voor het CHIO opgegeven en ik ga ervan uit dat ik er mag starten. Ik heb in februari de wereldbekerwedstrijd in Krakeau in Polen gewonnen, heb tijdens Indoor Brabant en op het NK goed gereden en heb onlangs de 2* Grote Prijs van Bonheiden gewonnen. Maar ik roep nooit zo hard, dus ik zeg dat ik hoop dat ik jullie concours op de kalender mag zetten. Het zou extra mooi zijn als ik voor het team mag rijden, maar dat zal aan de vorm van de andere ruiters en paarden liggen. Eerst komt voor TeamNL Sankt Gallen, dan Rome en dan zal de balans voor Rotterdam opgemaakt worden. Ik ga er vanuit dat de bondscoach het beste team opstelt, want in eigen land wil je nog meer dan elders winnen”.

Bron: CHIO