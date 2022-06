Joop van Uytert: teamspirit maakt CHIO Zuid Holland Cup zo mooi

In de serie 'Aftellen naar het CHIO' sprak de organisatie van CHIO Rotterdam deze keer met Janine van Twist, Tim Coomans en Joop van Uytert over de Zuid Holland Cup. De teams van PSV Westland, PSV De Biesboschruiters en RV Oud-Beijerland plaatsten zich voor de finale op woensdag 22 juni a.s. om 12.00 in de hoofdring van het CHIO.

Drie felbegeerde startplaatsen. Direct na de prijsuitreiking in een bomvolle Jockey Club begon het vooruit kijken naar die finale. Voor de voetballiefhebbers onder ons, het was alsof we naar de nabeschouwing van een belangrijke Europese wedstrijd zaten te kijken. Wat kan er nog beter, wat is nodig voor een optimale voorbereiding, de concurrentie is gewaarschuwd! Het CHIO sprak met de drie coaches over de teamwedstrijd.

Teamgevoel

Janine: “Uiteindelijk is het CHIO een echt mooi concours in Nederland waar we met zijn allen trots op zijn en waar je graag wilt rijden. De Zuid Holland Cup is hiervoor een unieke kans. Daarnaast vind ik het goed om weer eens het teamgevoel te hebben, alles is de laatste jaren zo individueel geworden. Als laatste, ook zeker niet onbelangrijk, ik denk dat we kans hebben op die hele gave overwinning”. Joop: “Ten eerste omdat we een hele mooie club voorhanden hadden en ten tweede om de gezelligheid. De voorpret was al zo ontzettend leuk, we hebben een groepsapp aangemaakt en hebben alles met elkaar gedeeld. Die teamsfeer, echt heel leuk was dat”. Tim: “Omdat we al meer dan tien jaar meedoen en al diverse keren gewonnen hebben. Het is een traditie en de kers op de taart voor de ruiters van onze vereniging; het hoogtepunt van het jaar. Onze vereniging komt natuurlijk uit de directe omgeving van Rotterdam er zijn veel Rotterdammers lid bij ons, zij zijn extra gemotiveerd”.

Terugkerend feestje

Tim: “We hebben al vaak meegedaan en zijn al zes keer kampioen geworden, bij ons is het eigenlijk een beetje traditie om de wisselbeker mee naar huis te nemen, daar doen we onze uiterste best voor. Dit jaar hadden we een jong team met eigenlijk maar één ervaren ruiter. We kunnen zeker nog beter. Ja, ik heb goede moed voor de finale”. Aan het zelfvertrouwen van de coach zal het bij Oud Beijerland niet liggen. De Biesbosch ruiters van Janine hebben al vaak meegedaan, maar nog nooit de finale gehaald. PSV Westland, het team van Joop, heeft al vaker meegedaan met onder andere zijn vrouw Renate in het team, maar voor Joop is het als teamcaptain de eerste keer zijn. Joop: “En ik verheug me er enorm op, ja, we hebben er na de prijsuitreiking al een goede borrel op genomen.”

Voorbereiding finale

Joop vervolgt: “We gaan de voorbereiding dan ook zeker serieus nemen. We trainen onze paarden natuurlijk door, maar we zullen ook nog bij elkaar komen voor de team spirit die zo’n mooi onderdeel is van dit format. Vooralsnog zullen we niets wijzigen in ons team, ruiters en paarden blijven hetzelfde, als alles gezond blijft. We hebben bijvoorbeeld nog wel twee andere goede M-paarden, maar de samenstelling lijkt goed en ik zie met deze vier (Renate, Rob, John en Michael) nog mogelijkheden tot verbetering”. Tim gaat niets bijzonders met het team ondernemen. Tim: “We trainen onze paarden rustig door en daarnaast moeten paard en ruiter het toch ook van de vorm van de dag hebben. Ook wij houden in principe hetzelfde team, mits er een paard niet fit is of een ruiter een blessure krijgt. De ruiters die deze finaleplaats behaald hebben (Simone, Dirk Jan, Elena en Lola) mogen het feestje ook afmaken”. Ook het team van Janine (Madelon, Mara, Kim en Sanne) blijft in principe ongewijzigd. In gedachten horen we de trainer van Feyenoord spreken. Janine: “Wij gaan uit van eigen kracht en passen ons niet aan de concurrentie aan”.

Saamhorigheid

Janine: “De locatie, het vooruitzicht op een finaleplaats tijdens het CHIO en het met elkaar naar het beste team zoeken. We hebben echt afgewogen welke paarden we in welke klassen zouden starten, om zo sterk mogelijk aan de start te komen”. Tim: “De grote saamhorigheid. Vroeger had je dat veel meer, mede door de meertallen rubrieken. De CHIO Zuid Holland Cup is het enige initiatief in haar soort dat ik ken en vind het heel jammer dat er niet meer van dergelijke wedstrijden zijn. Iedere provincie zou zoiets moeten hebben en dan een landelijke finale, hoe mooi zou dat zijn!” Joop: “Al jaren leeft de CHIO Zuid Holland Cup in deze provincie enorm en dat vind ik mooi. Niet alleen voor de sport, maar ook voor de gezelligheid. De sport is de laatste jaren enorm individueel geworden, maar het blijkt toch dat er nog steeds die behoefte is om gezellig met elkaar te zijn. Dat zag je niet alleen rond de ringen, maar ook tijdens de prijsuitreiking en zelfs nog daarna….”

Bron: CHIO