Jos Lansink: ‘Ik plan altijd bewust vroeg’

In de serie Aftellen naar CHIO 2022 spreekt de organisatie van CHIO Rotterdam met bondscoach Jos Lansink. Hoewel het CHIO pas over een kleine twee maanden plaatsvindt, heeft Lansink al een team in gedachten. "Ik plan altijd bewust vroeg, dat deed ik voor mezelf als ruiter ook al, ik wil weten waar ik aan toe ben", vertelt Lansink.

“Begin van het jaar hebben we in overleg met alle ruiters een planning gemaakt. Er kan natuurlijk altijd iets gebeuren, maar in grote lijnen weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Ja, ook het team voor Rotterdam is al bekend, maar daar wil ik nog niets over zeggen. Wel kan ik beloven dat we met Team NL zo sterk mogelijk aan de start zullen komen, ondanks dat meteen daarna nog Aken en Falsterbö op het programma staan. Meer ga ik niet zeggen, ik wil mezelf niet voorbij praten.”

Meer doorstroom

“Op langere termijn is het doel om meer doorstroom te krijgen. Ons probleem in Nederland is dat er veel goede paarden verkocht worden, we zijn erg afhankelijk van eigenaren. We hebben veel goede ruiters, dus het moet mogelijk zijn om meer combinaties te verkrijgen die we in kunnen zetten voor de landenwedstrijden. Ook bij de young riders zitten veelbelovende ruiters, al moeten we oppassen dat we die natuurlijk niet voor de leeuwen gooien.”

Belang van goede planning

“Zoals ik al zei, Nederland heeft geweldige ruiters, we kunnen wel twee teams samenstellen. Misschien niet allemaal 5* ruiters voor de kampioenschappen, maar zeker wel voor de 3* landenwedstrijden. Deze laatsten kunnen zo ook weer ervaring opdoen om door te groeien. Ook hier komen we weer op die planning. Het welzijn van onze paarden is heel belangrijk, dat speelt een grote rol in de groei van een paard in de sport.”

Lees hier het hele interview.

Bron: CHIO