Jos Lansink: ‘Vandaag viel alles op z’n plaats’

De springruiters van TeamNL hebben overtuigend de FEI Longines Nations Cup in Rotterdam gewonnen. Met een foutloos resultaat bleef het team van bondscoach Jos Lansink de Fransen en Ieren ruimschoots voor. "Top. De paarden sprongen fantastisch, de ruiters reden goed", reageert Lansink.

“Ja, deze telt. Ik heb er geen woorden voor. Ongelooflijk”, reageert Jos Lansink geëmotioneerd. “Ik heb als ruiter gewonnen voor Nederland en België en nu winnen als coach. Dat is super”, verklaart Lansink zijn gevoel. “We hadden in Rome en Sankt Gallen al echt goede resultaten met de derde en tweede plaats. Toch liep het daar nog niet echt zoals je wilt. Vandaag viel alles op zijn plaats. Top. De paarden sprongen fantastisch, de ruiters reden goed.”

Nog een lange weg

De bondscoach vindt het na vandaag nog lastig te zeggen of dit het team is dat ook in Herning in actie komt. “Dat zouden de ruiters van vandaag hopen. Maar we hebben het geluk dat we meer dan vier goede ruiters en meer dan vier goede paarden hebben. Het zal nog een puzzel worden. Het is nog een lange weg naar Herning. Niet alleen de paarden, ook de ruiters moeten fit blijven. We hebben de wedstrijden in Aken, Knokke en Falsterbo nog. Daar komen nog een aantal combinaties aan de start. Deze overwinning in Rotterdam pakken ze ons in ieder geval niet meer af”, aldus Lansink.

Kat in het bakkie

Harrie Smolders stelde met een super foutloze tweede ronde de zege voor TeamNL zeker. In de eerste omloop liep de nummer zes van de wereldranglijst met zijn paard Monaco tegen een foutje aan. “Kat in het bakkie”, lacht Smolders. “De nul hoefde in de eerste ronde niet persé na de drie nulrondes van mijn collega’s. Het leek misschien een trainingsrondje. Maar ik reed wel met de gedachte voor deze tweede ronde. Ik kan echt op Monaco rekenen.”

Makkelijk

Maikel van der Vleuten reed na de Olympische Spelen zijn eerste landenwedstrijd met Beauville Z. Hij zette als eerste ruiter van het team met twee superieure foutloze ronden de toon. “Ik had een paar concoursen waar de vorm er nog niet helemaal was. Nu vond ik dat Beauville weer heel goed sprong. Het ging heel makkelijk voor het gevoel. Ik ben hartstikke blij. Er is niets mooier dan hier in eigen huis winnen, zeker met twee nulronden. Fantastisch.”

Fenomenaal

Willem Greve overtuigde in de wedstrijd met twee loepzuivere, foutloze ronden met de elfjarige hengst Grandorado TN, net als vier weken geleden in Rome. “Het was kort dag, nadat ik me in Rome op zaterdag blesseerde. Alle oefeningen op de fiets en in het zwembad hebben goed geholpen. Vorige week in Lichtenvoorde ging het al goed. Het springen van Grandorado TN is gewoon fenomenaal. Het is kicken. Echt heel mooi. Ik rijd de volgende wedstrijd in Knokke en dan zal ik zien of ik in het WK team zit.”

Hectisch

Sanne Thijssen en Con Quidam RB gingen in de eerste manche foutloos. In de tweede vielen er twee fouten die niet meetelden voor het resultaat. “Con Quidam RB voelde in de eerste ronde heel goed. In de tweede ronde was het wat hectisch op de planken steilsprong. Het hele team sprong vandaag erg goed.”

Goede uitgangspositie

Zondagmiddag verdedigt Sanne Thijssen haar overwinning in de Grote Prijs van vorig jaar. Na de tweede plaats in Sankt Gallen en de overwinning in Rotterdam staat Nederland er ook goed voor richting de finale van de FEI Nations Cup serie in Barcelona. Er volgen nog de wedstrijden over drie weken in Falsterbo en medio augustus in Dublin.

Bron: Persbericht