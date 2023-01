Joyce Heuitink: ‘Het meest genoten op het EK in Rotterdam’

In de serie Toppers over het CHIO Rotterdam sprak de organisatie van het evenement deze keer met bondscoach van TeamNL paradressuur Joyce van Rooijen – Heuitink. In de editie van 2023 is de paradressuur weer terug in het Kralingse Bos en daar is Heuitink blij mee. "Het allerliefste had ik in Rotterdam een internationale observatie gehad, maar daar was helaas geen ruimte voor. Het is een machtige locatie om ruiters en paarden te testen", aldus de bondscoach. "De week ervoor is nu een observatie in De Peelbergen en ik heb de ruiters de keuze gegeven of ze vervolgens ook in Rotterdam rijden of niet. Ik hoop dat dat er toch een leuk aantal zijn, want zo’n mogelijkheid krijgen ze niet dagelijks”.

De laatste keer dat Heuitink met de paradressuurruiters op het CHIO Rotterdam was, was in 2019 toen het team goud won op het EK en er in totaal negen medailles werden gewonnen. Ook al waren daarna de Olympische Spelen in Tokyo en het WK in Herning grote hoogtepunten, waar TeamNL veel medailles won, toch heeft Heuitink het meest genoten van het EK in Rotterdam. “Het was zo ontzettend mooi om dat kampioenschap te beleven met al onze naasten. Met als kers op de taart de medailleceremonies in het hoofdstadion, dat was echt emotioneel. In Herning zaten meer mensen op de tribunes, maar dat waren niet onze eigen mensen”, aldus Heuitink.

Eigen prestatie

Zelf heeft de bondscoach ook nog gereden op het CHIO – met succes – en ze kan het zich nog goed herinneren. “Ik weet nog dat ik vroeger nationaal mocht rijden in het Kralingse Bos en dan moest parkeren in de Beatrixlaan, een lange weg door het bos”, aldus Heuitink. “Ik reed niet zo lang los en had genoeg aan het bosritje van de auto naar de ring. Dat is echt nostalgie. Trouwens, de eerste keer dat ik mocht starten, won ik ook meteen. Dat was volgens mij in 2001 en zeker weten met de merrie Berkel I Dancer.”

Genieten

Aan haar pararuiters heeft Heuitink, die afgelopen jaar moeder werd van zoontje Kelvyn, maar het jaar ervoor haar zoontje Brian verloor, nog een belangrijke boodschap om mee te geven. “Ik wil het in het Engels zeggen: Live life to the fullest. Afgelopen anderhalf jaar heb ik geleerd dingen niet meer uit te stellen. Het kan zo te laat zijn, doe het gewoon en geniet. Het is zonde om niet (genoeg) te genieten”, aldus Heuitink. “Toen ik de eerste keer op het podium op het NK stond zei de ringmeester tegen me dat ik om me heen moest kijken en genieten, omdat het zomaar de enige keer kon zijn dat ik dit meemaakte. Hier wil ik graag een vervolg op geven naar mijn para ruiters: Als jullie op het CHIO mogen rijden, pak die kans en geniet! Het kan zomaar de enige keer zijn en het is een geweldig concours”.

Lees het hele interview hier

Bron: CHIO