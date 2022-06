Julien Epaillard wint kwalificatie 1.50m voor Grote Prijs, Kevin Jochems zesde

Voor de ruiters die zich nog niet geplaatst hadden voor de Grote Prijs van Rotterdam stond er vandaag de laatste kans op het programma, een 1.50m parcours met barrage. Epaillard greep die kans en de 15.000 euro met beide handen aan en won met Donatello d'Auge (v.Jarnac) de rubriek door in de barrage foutloos te blijven in 31.26 seconden. De tweede plaats was voor Pieter Clemens met Malibu de Wiqui (v.Nabab de Reve) voor Cous Cous 3 (v.Cachas) bereden door Hans-Dieter Dreher.