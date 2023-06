Jur Vrieling: ‘Ik denk dat TeamNL springen er weer goed voorstaat’

In de serie Aftellen naar het CHIO 2023 spreekt de organisatie van CHIO Rotterdam met springruiter Jur Vrieling. Vrieling rijdt Long John Silver N.O.P. (v. Lasino) in de landenwedstrijd op het CHIO en beschouwt Rotterdam als dé teamwedstrijd van Nederland. "Voor TeamNL springen uitkomen en ook nog in eigen land, dat is toch wel extra."

“Ik denk dat TeamNL springen er momenteel weer goed voorstaat met het oog op het EK later dit jaar in Italië. Er zijn genoeg gevestigde namen en combinaties, maar zeker ook veel jongere ruiters en paarden die toekomst hebben. Het zal zeker nog even puzzelen worden voor bondscoach Jos Lansink, maar er is potentie, ik zie het positief in”, vertelt Vrieling.

Goede vorm

De ruiter rijdt Long John Silver N.O.P. als zijn eerste paard. “Hij is in hele goede vorm, de laatste drie Grote Prijzen die hij liep, eindigde hij als derde, en twee keer als vijfde. Hij loopt alleen de landenwedstrijd, want de week erna gaat hij ook mee naar Aken en ik wil zijn energie een beetje sparen. Vervolgens komt Fiumichino van de Kalevallei aan de start. Ook hij is in goede vorm. Hij zal de eerste dag de kwalificatie voor de Grote Prijs lopen en of hij die ook zal springen, hangt af van hoe hij die kwalificatie doet. Mijn derde paard zal Griffin zijn, de meest onervarene van deze drie. Al heeft hij al wel hele goede dingen gedaan.”

Van Rotterdam naar Aken

“Na Rotterdam staat Aken in mijn agenda. Ook een belangrijk meetpunt waar ik me zo goed mogelijk wil laten zien. Daarna heb ik nog geen planning, maar natuurlijk hoop ik dat ik richting het EK kan gaan plannen. Zo niet, dan wordt het een ander programma”, aldus Vrieling.

Bron: CHIO