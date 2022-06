Katie Duerrhammer wint nationale GP Rotterdam, Anne Meulendijks tweede

Op CHIO Rotterdam heeft Katie Duerrhammer de nationale Grand Prix gewonnen. De Amerikaanse amazone stuurde Quartett (v. Quaterback) naar 72,087%. Beste Nederlandse was Anne Meulendijks. De proef met Issey (v. Johnson), waarmee Meulendijks eerder deze maand bij het internationale debuut in Geesteren beide proeven won, werd vandaag door de internationale juryleden beloond met 71,848%.

In deze nationale Grand Prix, waarin bondscoach Alex van Silfhout de combinaties onder gelijke omstandigheden kan beoordelen als de combinaties in de landenwedstrijd, kwam een klein groepje buitenlandse combinaties aan de start. Katie Duerrhammer komt met Paxton (v. Dante Weltino) uit in de Nations Cup en koos Quartett voor de nationale rubriek.

Meulendijks zit Duerrhammer op de hielen

Anne Meulendijks deed weinig onder voor Duerrhammer en juryleden Peter Storr en Susanne Baarup plaatsen Meulendijks bovenaan. Mariette Sanders-van Gansewinkel en Elke Ebert hadden Meulendijks op twee, alleen het Franse jurylid Raphaël Saleh viel met zijn twaalfde plaats nogal uit de toon.

Stijgende lijn Ribbels

Judith Ribbels is de laatste tijd goed op dreef met Fun Fun EB (v. Sorento) en zette die lijn vandaag voort in Rotterdam. Begin deze maand won het duo op een Subtopwedstrijd de Grand Prix met ruim 70% en bij het internationale debuut onlangs in Geesteren waren er zowel in de Grand Prix als de Spécial scores rond 70%. Nu werd het 71,130% en daarmee de derde plaats.

Fry en Brouwer

Charlotte Fry maakt met Dark Legend (v. Zucchero) deel uit van het Britse Nations Cup-team en koos Don Joe (v. Diëgo) voor de nationale rubriek. Hierin reed de stalamazone van Gertjan en Anne van Olst de hengst met 70,783% naar de vierde plaats. Kirsten Brouwer en de KWPN-hengst Foundation (v. United) maakten met net geen 70% (69,870%) de top vijf compleet.

Uitslag