Kevin Jochems: ‘Ik ga gewoon mijn stinkende best doen’

Hij is geboren in België en runt hij zijn eigen stal in Sliedrecht op het terrein van Stoeterij Black Horses. Toen hij zes jaar was, begon hij met rijden en op zijn dertiende reed hij zijn eerste EK. Hij reed voor de topstallen van Piet Raijmakers en Leon Thijssen en zat maar liefst zeven keer in het KNHS Talenteam. In 2018 was hij het talent van het jaar. Zijn droom is om iedere week te rijden op 5* concoursen. Dit CHIO gaat deze droom een klein beetje in vervulling, want hij mag tot zijn grote blijdschap voor de tweede keer in zijn carrière starten. Voor de serie 'Onderweg naar het CHIO' spreekt de organisatie met Kevin Jochems.

Op de eerste vraag, hoe het met hem gaat, antwoordt Kevin Jochems: “Ik mag niet klagen”, klinkt het nuchter. “Ik heb geen corona gehad en mijn paarden geen Rhino. Ik heb wel de Sunshine Tour gereden, maar vijf dagen nadat ik daar klaar was, brak het Rhino virus pas uit. Voor de zekerheid ben ik daarom terug in Nederland wel in quarantaine gegaan. Daarna heb ik dus een poosje niets kunnen doen en toen ben ik weer begonnen in Valkenswaard 4*, waar Turbo Z vijfde werd in de Grote Prijs. Daarna heb ik een paar kleinere wedstrijden gereden met andere paarden en met Turbo heb ik nog de 5* wedstrijd in Sankt Gallen gereden, dat was ook heel goed.”

Geen ramp

“Ik ben van de leeftijdsgroep dat ik liever op concours ga dan thuis ben, maar ik vond het geen ramp dat ik even wat minder weg kon. Er was tijd om thuis eens alles op orde te maken. Maar ik had wel tijd over, want ik heb eerlijk gezegd geen andere hobby’s dan paarden, paarden zijn mijn leven. Daarom heb ik wat meer les gegeven. Normaal ontbreekt me de tijd daarvoor, maar nu stond ik er wel voor open. Ik heb deze periode niet te gek getraind, omdat alles zo onzeker was, zowel met corona als Rhino, ik wist niet wanneer ik weer mocht.”

Mooiste wat er is

“Dat het CHIO Rotterdam door gaat, vind ik fantastisch, echt heel mooi. Er is zoveel afgelast, zeker niet de minste concoursen zoals Falsterbo, Hickstaed en Dublin. Dat het de organisatie van CHIO Rotterdam wel gelukt is, mogen ze trots op zijn. Voor ons als ruiters is dit geweldig, sowieso is een groot concours in eigen land mooi, maar als er een landenwedstrijd op het programma staat, is dat het mooiste wat er is.”

Tokio en EK

Jochems praat rustig en zelfverzekerd maar als hij gewezen wordt op het feit dat Rotterdam een observatiewedstrijd is voor Tokio en het EK, valt hij even stil op de vraag of hij denkt kans te maken. “Ik hoop het. Turbo is best al een poosje bij mij onder het zadel, maar door de hele situatie heb ik hem nog maar weinig gestart. Sankt Gallen was pas het eerste 5* concours. Maar wat we gedaan hebben was goed en ik ben heel benieuwd naar Rotterdam. Als we goed genoeg zijn, stelt de bondscoach ons vast ergens op en als het niet goed genoeg is, is het ook beter om niet te gaan.”

Klaar voor Rotterdam

“Ik heb het heel druk momenteel. Ik heb Knokke gereden met mijn andere paarden, maar ook Turbo wil ik goed voorbereiden. Mijn stalruiter heeft hem gereden maar ik ging ook nog een keer naar huis om hem zelf te doen. Begin van de week wil ik hem thuis licht springen, want dat heeft hij na Sankt Gallen niet meer gedaan. Hopelijk zijn we daarna klaar voor het CHIO Rotterdam.”

Altijd leuk

“Drie jaar geleden reed ik voor de eerste keer in Rotterdam, toen met Captain Cooper van Stal Thijssen. De resultaten waren goed en dan is het altijd leuk. Maar ik vond het ook een heel mooi concours. In eigen land zo’n concours is geweldig, maar ook de locatie in het bos en het niveau waarop gereden vind ik schitterend. En natuurlijk de landenwedstrijd, mooier kan niet.”

Hoog niveau

“Corona heeft laten zien hoe kwetsbaar we zijn. We vonden alles maar normaal, maar dat is het niet. We mogen van geluk spreken dat het nu weer is zoals het is, dat alles weer redelijk terugkeert naar het oude. In de paardensport hebben wij dan nog redelijk ons ding kunnen doen met training en handel, maar voor veel mensen was dat heel anders. Dat is wel even iets om bij stil te staan. Ik hoop dan ook dat iedereen extra gaat genieten van dit CHIO. Van het concours en van de topsport die er ongetwijfeld zal zijn. De druk is hoog, de belangen zijn groot, ik verwacht een heel hoog niveau. Ik zelf zit niet in het team en voor mij zal die druk meevallen, ik rij voor mezelf en hoef me niet te bewijzen voor de rest, ik ga gewoon mijn stinkende best doen!”

