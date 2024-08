Kim Emmen blikt terug op Parijs: ‘Het was super speciaal’

In een interview met CHIO Rotterdam vertelt de Olympische Kim Emmen nog eens uitvoerig over haar belevingen in Versailles, de weg ernaartoe en over haar doelstellingen voor komende periode. "Omdat het zo warm was ging ik na mijn verkenningsrondje snel terug naar stal waar airco was. Bondscoach Jos Lansink kwam echter vrij snel ook naar stal en vroeg of ik er klaar voor was. Ik ben nuchter, sta met beide voeten op de grond en ben niet snel ontdaan, maar dit was wel een grote verassing."

“Het was super speciaal, zeker als je dan ook nog meteen je eerste ronde foutloos rijdt. Ik heb niet het snelste paard, maar werd toch één van de drie combinaties met drie foutloze rondes. Helaas konden we dat in de individuele finale niet volhouden, maar toch ben ik heel erg tevreden. Imagine en ik waren in Parijs pas negen maanden een combinatie en hadden pas zes parcoursen over 1.60m gesprongen. We kennen elkaar dus nog niet heel goed en ik merkte dat de drie dagen ervoor hem veel energie gekost hadden. Hij deed nog wel zijn best, maar was moe”, vervolgt de amazone.

Turnen of paardrijden

De roots van de Olympische amazone liggen in Noord-Brabant, waar ze geboren en getogen is. Inmiddels woont Emmen in Dinteloord, waar ze momenteel haar werkplek heeft gevonden. “Ik heb op diverse stallen ervaring opgedaan, onder andere bij mijn huidige werkgever Eric Berkhof. Op een gegeven moment kwam de kans om terug te gaan naar Eric en onder het motto ‘oud en vertrouwd’ heb ik die stap genomen. Het voelde gewoon goed en de mogelijkheden waren veelbelovend. De rest van het verhaal is bekend, het laatste deel is eigenlijk bijna een sprookje. Overigens was ik toen ik klein was ook goed in turnen. Omdat zowel de paarden als het turnen veel tijd kostten, moest ik een keuze maken. Dat werden dus de paarden.”

Wat als…?

“Ondanks dat ik super tevreden ben, heb ik toch nog wel eens terug gedacht aan het team. Drie zulke rondes en dan met lege handen staan. Als iemand ergens één galopsprong minder had gemaakt en we één tijdfout minder hadden gehad. Parijs was een super ervaring, maar puur als sporter bedenk je toch dat je met lege handen stond.”

Ondanks de geweldige ervaringen die de 29-jarige Emmen heeft opgedaan in Parijs, zijn er volgens de amazone nog wel enkele punten van aandacht voor de organisatie. “Na een rubriek, moest het publiek meteen naar huis. Er was geen Strodorp. Een stand met merchandise, je kon wat te drinken kopen, maar er was buiten het TeamNL huis geen gezellige locatie om mensen te ontmoeten. Je had alleen in de piste contact met het publiek. Dat vond ik jammer, want ik denk dat onze sport het nodig heeft om openheid te creëren en wij als springruiters staan daar voor open. Voor de populariteit van de sport had er minstens één bar aanwezig moeten zijn.”

Doelen

“Hopelijk mag ik dit jaar nog de finale van de Longines League of Nations in Barcelona rijden en volgend jaar is mijn doel het EK in La Coruna”, besluit Emmen.

Bron: CHIO Rotterdam