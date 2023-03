Koos de Ronde: ‘De vierspansport levert helemaal niets op’

De organisatie van CHIO Rotterdam sprak onlangs met vierspanrijder Koos de Ronde. De Ronde vertelt over de liefde voor zijn paarden, over zijn dromen en natuurlijk over het vak zelf. "Vergis je niet, anders dan bijvoorbeeld bij topspringruiters valt er bij ons echt helemaal niets te verdienen buiten de eer."

Vorig jaar werd op CHIO Rotterdam een showrubriek voor vierspannen aan het programma toegevoegd. Het evenement viel bij De Ronde direct goed in de smaak. “Rotterdam is één van de mooiste concoursen van Nederland en wat mij betreft outdoor het allermooiste. De datum van het evenement past ons ook nog eens goed, vlak voor Aken. Mijn droom is eigenlijk ooit nog eens een serie neer te zetten zoals bij het springen waarin we meerdere concoursen moeten rijden. Rotterdam, Aken, ooit, schitterend lijkt me dat.”

Echte teamsport

“Onze sport is een echte teamsport met vier paarden en drie personen op de koets. Die vier paarden moet je met elkaar trainen zodat het een team wordt. Luie en snelle paarden gaan bijvoorbeeld niet samen. Ook wil je dat één paard de natuurlijke leider wordt. Met de voorste twee paarden heeft de menner alleen contact via de stem en het vertrouwen in elkaar moet dus enorm zijn. De leider staat altijd voorop en achterop staan de sterkere paarden, zij zijn ook vaak wat groter. De paarden voorop zijn wat meestal wat kleiner en wendbaarder.”

Geen overbodige luxe

“We rijden in Rotterdam met een marathonwagen, speciaal voor de snelheid. Naast mij als bestuurder zitten twee personen achterop, een bakkenist en een navigator. De bakkenist is er om de koets op vier wielen te houden en hangt tegen in de bochten. De navigator helpt mij om de goede route te rijden en daarin een passend tempo te kiezen. We hebben slechts 10 minuten om het parcours te verkennen en ik ben tijdens de rit heel erg met de paarden bezig. Een navigator is dus geen overbodige luxe”.

Liefde voor de sport

De Ronde geeft aan dat hij heel gek is op zijn paarden. “Ik durf ook te zeggen dat alle vierspanrijders hun sport uitoefenen uit liefde voor het paard. Vergis je niet, anders dan bijvoorbeeld bij topspringruiters valt er bij ons echt helemaal niets te verdienen buiten de eer. De vierspansport levert helemaal niets op. Door het grote aantal paarden wat wij nodig hebben (een outdoor span, een indoor span, reserve paarden, paarden in opleiding), hebben wij ook geen tijd over om handel te bedrijven. Wij moeten onze inkomsten halen uit veel lesgeven, sponsoren en clinics geven in binnen- en buitenland. Mij hoor je echter niet klagen hoor, dit is wat ik altijd gewild heb en onze sport is voor mij het mooiste wat er is”.

Lees hier het hele interview.

Bron: CHIO